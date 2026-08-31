Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

З якими проблемами стикається Росія через удари по маркетплейсах?

Тривала кампанія українських ударів по російських торгівельних майданчиках створює значні фінансові та операційні проблеми для логістики Росії. Водночас негативні наслідки поширюються й на російську економіку загалом.

За даними аналітиків, українські Сили оборони посилили удари по об'єктах російських маркетплейсів, щоб порушити ланцюги постачання військової продукції та збільшити економічний тиск на Росію.

Фінансовий директор і заступник голови правління Сбербанку Тарас Скворцов 29 серпня заявив, що за останні тижні споживчі витрати на російських торгівельних майданчиках зменшилися на 15%. При цьому маркетплейси займають близько 15% усіх споживчих витрат у Росії.

У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російські маркетплейси різко підвищили комісії та логістичні тарифи. Зокрема, витрати продавців на Ozon у середньому сягнули 47,8% від вартості товару у квітні – червні 2026 року.

Для росіян, які використовують ці склади, комісії в окремих випадках зросли до 55%. Водночас середня прибутковість роздрібної торгівлі на російських маркетплейсах, за даними СЗРУ, знизилася приблизно з 15% у 2025 році до 5% у 2026 році.

Через це деякі категорії товарів уже стали збитковими для продавців. Російські торгівельні майданчики також готуються до нового підвищення тарифів у другій половині року, щоб компенсувати витрати на відновлення пошкодженої інфраструктури та посилення заходів безпеки.

Нагадаємо, у Бєлгороді ввечері 30 серпня пролунала серія потужних вибухів, після чого над містом здійнявся густий стовп диму. За даними російських ЗМІ, одним з об'єктів, який міг постраждати внаслідок атаки, став сортувальний центр та логістичний хаб маркетплейсу Ozon.

На території виникла пожежа. Через займання роботу логістичного хабу призупинили. Інформації про постраждалих наразі немає. Масштаби пошкоджень та причини виникнення пожежі встановлюються.

Ozon є одним із найбільших російських маркетплейсів, а його логістичні центри забезпечують доставку великих обсягів товарів у різні регіони Росії. Пошкодження таких об'єктів може створювати додаткові проблеми для логістики компанії та змушувати її перенаправляти потоки товарів.