Продавцы Wildberries не получили деньги: что говорят в компании

Часть продавцов на Wildberries в России до сих пор не получила выплаты по результатам продаж за последнюю неделю июля. Об этом говорится в письме президента Союза продавцов маркетплейсов премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишет The Moscow Times.

Согласно регламенту, деньги должны были быть перечислены продавцам до 26 августа. Общая сумма задержанных средств составляет около 20 миллиардов рублей.

В Wildberries тем временем заявили, что часть предпринимателей столкнулась с задержками из-за DDoS-атак на системы сервиса "Баланс продавца". По их словам, защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку операций, связанных с отправкой средств. Из-за этого часть заявок на вывод денег может обрабатываться дольше, чем предусмотрено стандартными сроками.

При этом в Wildberries уверяют, что средства продавцов никуда не исчезают и будут перечислены после завершения необходимых технических процедур.

Бизнесу важно знать, когда он получит деньги

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко отметил, что для предпринимателей критическим является не столько сама задержка, сколько отсутствие понимания конкретных сроков выплат.

Продавцы должны регулярно осуществлять ряд обязательных платежей и расходов:

выплачивать зарплату работникам;

уплачивать налоги;

закупать новый товар;

оплачивать логистику;

тратить средства на рекламу;

выполнять кредитные обязательства.

Поэтому неопределенность с поступлением денег затрудняет планирование денежного потока и может напрямую влиять на дальнейшую работу бизнеса.

Часть продавцов уже может сокращать отгрузки

По оценке основателя сервиса Market Papa Василия Бумагина, около 15–20% поставщиков, которых затронула проблема с выплатами, могут сокращать или временно приостанавливать новые отгрузки.

Если задержки сохранятся, это может привести к оттоку продавцов и поставщиков с маркетплейса.

К слову, Wildberries понес убытки в размере от 100 до 200 миллиардов рублей и потерял более 20% складских мощностей. Атаки украинских беспилотников привели к сокращению оборота маркетплейса примерно на четверть и ударили по его финансовой модели.

Она предполагала, что Wildberries получает деньги от покупателей сразу, а продавцам перечисляет их с задержкой. Таким образом компания могла использовать эти средства для финансирования текущих расходов и скидок.

Однако с сокращением оборота эта схема начала давать сбой. Как отмечал собеседник The Bell, расходы уже не покрываются притоком новых денег, а компания накапливает убытки. Он прогнозировал, что в результате Wildberries может оставаться убыточной в течение многих лет.