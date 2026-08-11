Что происходит с компанией Wildberries
При этом прямые убытки компании могут превысить 100 миллиардов рублей, а по пессимистическому сценарию – до 200 миллиардов, что сообщили в Службе внешней разведки.
Общая потребность маркетплейса в финансировании оценивается уже в 1,3 триллиона рублей. То есть эту сумму компания займет лишь для того, чтобы не потерять платежеспособность.
В частности, оборот Wildberries уже сократился как минимум на четверть. Это даже подорвало финансовую пирамиду, которую годами выстраивала владелица компании Татьяна Ким.
- Раньше компания получала средства от покупателя сразу, перечисляя ему деньги лишь через несколько недель.
- Все эти недели сумма оставалась в оборотном капитале компании.
То есть модель держится, пока оборот растет. А как только он падает, "пирамида" резко рушится. Это означает, что накопленные расходы перестают покрываться притоком новых денег, а компания наращивает убытки.
Оборот маркетплейса продолжает падать, и это лишь начало длительного спада: после такого удара компания останется убыточной на годы вперед,
– пояснили в аналитическом отчете.
Правительство России уже анонсирует пакет поддержки для продавцов:
- налоговые каникулы;
- субсидированные кредиты;
- а маркетплейсу могут разрешить использовать склады "Почты России".
В то же время у Кремля нет денег на льготные кредиты для Wildberries – если не запускать дополнительную эмиссию.
По данным российского Минфина, за первую половину года дефицит федерального бюджета достиг 5,7 триллиона рублей. По прогнозу аналитиков Кремля, к концу года "дыра" увеличится до 7 триллионов рублей, а по оценкам Центрального банка России может превысить 8 триллионов рублей.