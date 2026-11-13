Apple у центрі тіньового бізнесу: БЕБ вилучило понад 100 тисяч гаджетів

Цьогоріч детективи Бюро економічної безпеки вилучили з тіньового ринку понад 101,5 тисячі одиниць техніки та електроніки загальною вартістю майже 376 млн грн. Найбільше серед них виявилося пристроїв Apple та аксесуарів до них.

Яку техніку вилучають із тіньового ринку

Масштаби тіньового бізнесу уже суттєво перевищили торішні показники – цьогоріч вартість вилучених товарів сягнула 376 мільйонів гривень, пише БЕБ.

Із загальної кількості вилучених за десять місяців пристроїв понад 75,4 тисячі припадає на продукцію Apple та аксесуари до неї. Зокрема, детективи вилучали:

мобільні телефони;

ноутбуки та планшети;

смарт-годинники й навушники;

аксесуари до пристроїв.

Також серед вилученого майна були смартфони інших виробників, телевізори, монітори, ігрові консолі, 3D-принтери, комп'ютерні комплектуючі та побутова техніка відомих брендів.

Для порівняння: за весь 2025 рік БЕБ вилучило понад 28,9 тисячі одиниць техніки й електроніки на суму 374,3 мільйона гривень. Тобто лише за десять місяців 2026-го кількість вилученого майна перевищила показник попереднього року більш ніж утричі.

Як працюють схеми тіньового бізнесу

У БЕБ зазначають, що основна увага детективів зосереджена на виявленні кількох поширених порушень:

Незаконному ввезенні техніки в Україну; Нелегальній реалізації електроніки; Заниженні митної вартості товарів; Ухиленні від сплати податків.

Такі схеми дають нелегальним продавцям цінову перевагу над компаніями, які працюють офіційно. Легальний бізнес сплачує податки та митні платежі, тоді як учасники тіньового ринку можуть уникати цих витрат і пропонувати покупцям нижчі ціни.

Скільки грошей вдалося повернути до бюджету

За результатами розслідувань упродовж десяти місяців 2026 року сім кримінальних проваджень скерували до суду. Крім того, до бюджету відшкодували 80,2 мільйона гривень завданих збитків.

Це у 2,2 раза більше, ніж за весь 2025 рік.



