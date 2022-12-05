Продажі комерційних авто в Україні значно впали: які бренди залишаються найпопулярнішими

У листопаді цього року українці зареєстрували всього 497 нових комерційних автомобілів – вантажівок та транспорту спеціального призначення. Проти жовтневого показника, споживча активність у цьому сегменті авторинку зазнала спаду на майже 2,5%.

Водночас у річному вимірі продажі нових комерційних авто в Україні впали більш ніж вдвічі. Про це свідчить свіжа статистика Укравтопрому.

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Найпопулярніші бренди комерційних авто у листопаді

За даними Укравтопрому, відставання показника у листопаді цього року склало 66% проти показника за аналогічний місяць торік. При цьому, серед нових комерційних авто найкращий результат вже другий місяць поспіль демонструє німецький бренд Mercedes-Benz – 99 зареєстрованих машин. У порівнянні з листопадом минулого року, реалізація комерційних автівок цієї марки зросла на 34%.

Далі рейтинг виглядає так:

Renault – 55 зареєстрованих нових комерційних авто (на 77% менше проти листопада 2021 року);

Scania – 39 одиниць (на 133% більше, ніж за аналогічний місяць торік);

MAN – 41 автівка (зростання показника на 5%);

Volvo – 34 одиниці (на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року).

Водночас, зазначають в Укравтопромі, з початку 2022 року в Україні було зареєстровано всього 5,9 тисячі нових комерційних автомобілів. Це загалом у 2,4 раза менше, ніж за аналогічний період січня – листопада минулого року.