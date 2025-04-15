Продажі нових авто впали – які моделі купували українці найчастіше
- У січні – березні 2025 року в Україні зареєстрували 14,3 тисячі нових легкових автомобілів, що на 16,5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
- Найчастіше купували Toyota, Renault та Skoda, з лідерами серед моделей Renault Duster та Toyota RAV4.
- Серед українських авто найбільший попит мав Skoda Karoq – 201 автомобіль, зібраний на заводі Єврокар у Закарпатті.
У січні – березні 2025 року в Україні зареєстрували 14,3 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 16,5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Скільки нових авто продали
За даними Інституту дослідження авторинку (ІДА), автосалони щомісяця продавали в середньому 4800 авто, тоді як торік середньомісячний показник становив близько 5700 машин, інформує 24 Канал.
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Зауважте. Переважна більшість нових автомобілів (97,3%) була імпортована, а лише 389 машин (2,7%) виготовлені в Україні.
Які авто продавались найкраще
Найчастіше українці купували Toyota, Renault та Skoda. Беззаперечним лідером серед моделей залишився кросовер Renault Duster, за ним – Toyota RAV4. Ці дві моделі утримують першість ще з 2024 року.
У топ-10 найпопулярніших авто – лише один ліфтбек: Skoda Octavia. Решта позицій займають кросовери.
Skoda Karoq — найпопулярніше авто українського виробництва
Серед транспортних засобів українського виробництва найбільший попит мав Skoda Karoq – 201 автомобіль, зібраний на заводі Єврокар у Закарпатті.
Також реєстрували Skoda Kodiaq (27 авто) та Volkswagen Crafter (26 одиниць).
Частина українських машин була переобладнана для службових потреб – поліції, медиків та інших екстрених служб.