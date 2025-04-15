Продажі нових авто впали – які моделі купували українці найчастіше

У січні – березні 2025 року в Україні зареєстрували 14,3 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 16,5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Скільки нових авто продали

За даними Інституту дослідження авторинку (ІДА), автосалони щомісяця продавали в середньому 4800 авто, тоді як торік середньомісячний показник становив близько 5700 машин, інформує 24 Канал.

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Зауважте. Переважна більшість нових автомобілів (97,3%) була імпортована, а лише 389 машин (2,7%) виготовлені в Україні.

Які авто продавались найкраще

Найчастіше українці купували Toyota, Renault та Skoda. Беззаперечним лідером серед моделей залишився кросовер Renault Duster, за ним – Toyota RAV4. Ці дві моделі утримують першість ще з 2024 року.

У топ-10 найпопулярніших авто – лише один ліфтбек: Skoda Octavia. Решта позицій займають кросовери.

Skoda Karoq — найпопулярніше авто українського виробництва

Серед транспортних засобів українського виробництва найбільший попит мав Skoda Karoq – 201 автомобіль, зібраний на заводі Єврокар у Закарпатті.

Також реєстрували Skoda Kodiaq (27 авто) та Volkswagen Crafter (26 одиниць).

Частина українських машин була переобладнана для службових потреб – поліції, медиків та інших екстрених служб.