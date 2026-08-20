ШІ вже забирає роботу в людей: популярна професія опинилася під ударом

Штучний інтелект поступово перестає бути лише інструментом для підвищення продуктивності та починає впливати безпосередньо на зайнятість. У низці розвинених країн галузі, де ШІ активно замінює рутинну роботу, вже демонструють помітне уповільнення найму.

Які професії втрачають фіксують найбільше звільнень

Окремі професії вже зараз може замінити ШІ. До найбільш вразливих категорій потрапили працівники кол-центрів, пише CNBC.

За даними аналітиків Goldman Sachs, з другої половини 2022 року в галузях із високим рівнем автоматизації помітно сповільнилося створення нових вакансій. Найвиразніше ця тенденція проявляється у США, Німеччині та Австралії.

Найбільший удар припав на кол-центри. У США рівень зайнятості в цій сфері вже на 39% нижчий за очікувану норму, у Канаді – на 33%, а в Німеччині – на 27%. Також скорочення зайнятості та уповільнення найму спостерігаються у:

розробці програмного забезпечення;

управлінському консалтингу;

рекламі;

інформаційно-комунікаційних послугах.

Саме ці сфери належать до тих, де штучний інтелект найпростіше може виконувати значну частину стандартних та повторюваних завдань.

Штучний інтелект найбільше б'є по тих, хто тільки починає кар'єру

Окремою проблемою стає становище джуніорів. Аналітики Goldman Sachs проаналізували понад 800 професій і встановили, що негативний вплив автоматизації найбільш відчутний саме на початкових етапах кар’єри:

Для досвідчених працівників вплив поки відносно невеликий: у США, Канаді та Франції зниження темпів зростання зайнятості становить близько 0,1%. У новачків показник значно вищий – від 0,2% у США до понад 0,6% в Австралії.

Це означає, що компанії можуть дедалі частіше використовувати ШІ замість найму У яких країнах ШІ впроваджують найактивніше

На більшості розвинених ринків рівень впровадження ШІ становить приблизно 15 – 20%. Найвищі показники зафіксовані у Франції, США, Нідерландах та Великій Британії.

Натомість Італія, Японія та Нова Зеландія належать до розвинених країн із нижчим рівнем використання технології. На основних ринках, що розвиваються, частка впровадження ШІ оцінюється приблизно у 10 – 15%.

Таким чином, поки що йдеться не про повномасштабне зникнення професій, а передусім про зміну структури попиту на працівників. Там, де ШІ вже може виконувати рутинні завдання, роботодавці мають менше стимулів збільшувати штат.

Найвразливішими виявляються професії, у яких значна частина роботи складається з типових операцій, обробки інформації та стандартної комунікації.

Нагадаємо, що співзасновник Microsoft Білл Гейтс тим часом висловив думку про три напрями, де ще тривалий час людей не замінить ШІ. Йдеться про наступні професії:

програмісти та розробники, без яких неможливе створення складних систем і виправлення помилок;

біологи, які генерують гіпотези, виконують дослідження та роблять відкриття;

енергетики та інженери галузі, без досвіду й швидких рішень яких не впоратися, зокрема в критичних ситуаціях.

Для них штучний інтелект залишатиметься інструментом.