В каких профессиях фиксируется наибольшее количество увольнений

Некоторые профессии уже сейчас может заменить ИИ. В число наиболее уязвимых категорий попали сотрудники колл-центров, пишет CNBC.

По данным аналитиков Goldman Sachs, со второй половины 2022 года в отраслях с высоким уровнем автоматизации заметно замедлилось создание новых вакансий. Наиболее ярко эта тенденция проявляется в США, Германии и Австралии.

Наибольший удар пришелся на колл-центры. В США уровень занятости в этой сфере уже на 39% ниже ожидаемой нормы, в Канаде – на 33%, а в Германии – на 27%. Также сокращение занятости и замедление найма наблюдаются в:

разработке программного обеспечения;

управленческом консалтинге;

рекламе;

информационно-коммуникационных услугах.

Именно эти сферы относятся к тем, где искусственный интеллект проще всего может выполнять значительную часть стандартных и повторяющихся задач.

Искусственный интеллект больше всего ударяет по тем, кто только начинает карьеру

Отдельной проблемой становится положение джуниоров. Аналитики Goldman Sachs проанализировали более 800 профессий и установили, что негативное влияние автоматизации наиболее ощутимо именно на начальных этапах карьеры:

Для опытных работников влияние пока относительно невелико: в США, Канаде и Франции снижение темпов роста занятости составляет около 0,1%. У новичков этот показатель значительно выше – от 0,2% в США до более 0,6% в Австралии.

Это означает, что компании могут все чаще использовать ИИ вместо найма В каких странах ИИ внедряют наиболее активно

На большинстве развитых рынков уровень внедрения ИИ составляет примерно 15–20%. Самые высокие показатели зафиксированы во Франции, США, Нидерландах и Великобритании.

В то же время Италия, Япония и Новая Зеландия относятся к развитым странам с более низким уровнем использования этой технологии. На основных развивающихся рынках доля внедрения ИИ оценивается примерно в 10–15%.

Таким образом, пока речь идет не о полномасштабном исчезновении профессий, а прежде всего об изменении структуры спроса на работников. Там, где ИИ уже может выполнять рутинные задачи, у работодателей меньше стимулов увеличивать штат.

Наиболее уязвимыми оказываются профессии, в которых значительная часть работы состоит из типовых операций, обработки информации и стандартной коммуникации.

Напомним, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс тем временем высказал мнение о трех направлениях, где ИИ еще долгое время не сможет заменить людей. Речь идет о следующих профессиях:

программисты и разработчики, без которых невозможно создание сложных систем и исправление ошибок;

биологи, которые выдвигают гипотезы, проводят исследования и делают открытия;

энергетики и инженеры отрасли, без опыта и быстрых решений которых не обойтись, в частности в критических ситуациях.

Для них искусственный интеллект останется инструментом.