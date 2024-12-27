Укргідроенерго визначила, хто робитиме протидроновий захист Середньодніпровської ГЕС

Укргідроенерго визначила підрядника для створення протидронового захисту Середньодніпровської ГЕС. Будівництвом захисних споруд займатиметься ТОВ "Криворізька будівельна компанія".

Захист для ГЕС

Вартість робіт становить 767,3 мільйона гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ProZorro.

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23 грудня було підписано договір між Укргідроенерго та ТОВ "Криворізька будівельна компанія" на будівництво протидронового захисту для Середньодніпровської ГЕС. Закупівля здійснювалася без відкритих торгів.

Згідно з умовами, роботи мають бути завершені до 31 грудня 2025 року.

Цікаво! Кінцевими власниками ТОВ "Криворізька будівельна компанія", заснованої у 2011 році, є Василь Переверзєв (50%) та Галина й Олександр Переверзєви (по 25%).

Що відомо про Середньодніпровську ГЕС

Середньодніпровська ГЕС, розташована у Кам’янському, є четвертою станцією Дніпровського каскаду. Вона оснащена 8 гідроагрегатами, а її встановлена потужність становить 388 мегават.

Раніше повідомлялося, що компанія "Укрсталь Конструкція". Її пов’язують з ексспіввласником корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталієм Гайдуком, займеться будівництвом аналогічного захисту для Кременчуцької ГЕС за майже 1 мільярд гривень.

До слова! До складу компанії "Укргідроенерго" входять 10 великих ГЕС та ГАЕС, розташованих на річках Дніпро та Дністер.