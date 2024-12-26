Що дарують компанії співробітникам

Компанія з виготовлення корпоративних подарунків та мерчу MOODua поділилася трендами серед компаній різних сфер, передає 24 Канал. Розповідаємо, що дарують українські компанії своїм працівникам на зимові свята цьогоріч.

Дивіться також 2025 – рік Зеленої Змії: одягніть одну прикрасу, яка стане вашим талісманом на 12 місяців

Фаворити серед усіх секторів бізнесу

Пледи вже декілька років лідирують в рейтингу корпоративних подарунків. Сумки. Рюкзаки, еко-сумки та шопери з цікавим дизайном. Ялинкові іграшки з логотипом. Дитячі подарунки. Набори для дітей працівників: іграшки, набори для творчості або книжки. Аромасвічки — для атмосфери свята. Екологічні рішення. Багаторазові пляшки для води, ланч-бокси чи інший еко-інвентар для щоденного використання.

Зауважте. Однак характер подарунків варіюється залежно від сфери діяльності. У кожній галузі виразно простежуються власні тренди.

ІТ-сектор

Мерч

Худі, футболки, шкарпетки — класика корпоративних подарунків. Особливо популярними стали такі моделі, як зіп-худі, жилети та флісові кофти.

Тепло

Шарфи, бафи, рукавички, пледи — усе, що дарує відчуття затишку. Наприклад, пледи з підігрівом чи капці з натуральної вовни допомагають співробітникам почуватися комфортно вдома чи в офісі.

Практичні подарунки

Гаджети для роботи та відпочинку: портативні лампи, бездротові зарядні пристрої, органайзери для кабелів та підставки для ноутбуків.

Мінімалізм у пакуванні

У тренді екологічне оформлення: пакування в дойпаках, багаторазові мішечки або просто гарно загорнуті подарунки в крафтовий папір. Один з трендів: пакування як частина подарунку.

Мінімалізм – тренд в упакуванні подарунків / Фото unsplash

Банкінг і фінанси

Комфорт за робочим столом

Речі, які створюють зручність на робочому місці: ергономічні підставки під ноутбук, килимки для миші з оригінальним дизайном, настільні органайзери чи брендовані зволожувачі повітря.

Блекаут-подарунки

Практичні подарунки для періодів відключень електроенергії: павербанки, зарядні станції, ліхтарі або термочашки.

Продуктові набори

Святкові частування: штолени, різдвяні кекси, набори з гарячим шоколадом або медом у стильних банках. Попитом також користуються гастронабори до різдвяного столу: хамони, сири, оливки та інші делікатеси.

Медіа & реклама

Українські національні мотиви

Дідухи, декоративні прикраси у формі янголів, набори для створення традиційних різдвяних павуків чи вишивані серветки — усе, що підкреслює автентичність українських свят.

Гейміфікація

Інтерактивні подарунки: скретч-карти для подорожей, антистрес-іграшки чи кубики Рубика. Популярними також стали набори для творчості: суміші для приготування імбирного печива, конструктори чи фарби для декору ялинкових іграшок.