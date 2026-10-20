Блекаути змінили рекламну кампанію Philips: до чого тут вуса Зіброва

Що спільного між блекаутами, Павлом Зібровим і Philips OneBlade? На перший погляд – нічого, проте саме це несподіване поєднання стало основою рекламної кампанії, у якій продуктове повідомлення перетворили на пісню, а вимушена зміна медіаплану привела до нестандартного креативного рішення.

Блекаути змусили змінити рекламну стратегію

На початку 2026 року Philips разом із медіаагенцією OMD Optimum Media готував масштабну рекламну кампанію OneBlade – пристрою, який поєднує функції гоління та підрівнювання щетини, пише TAVR Media.

Основними каналами комунікації мали стати телебачення та digital-відео, адже переваги такого продукту найпростіше продемонструвати в дії. Однак плани змінили масовані російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру:

Через тривалі відключення електроенергії телеперегляд скоротився на 25%. Тож команда Philips та OMD вирішила переглянути медіастратегію буквально напередодні запуску телевізійної частини кампанії.

Тож команда Philips та OMD вирішила переглянути медіастратегію буквально напередодні запуску телевізійної частини кампанії. Альтернативою стало радіо – канал, який виявився стійкішим до блекаутів. Обсяги онлайн-слухання радіо знизилися лише на 2 – 5%, що зробило аудіоформат одним зі способів зберегти контакт з аудиторією під час відключень світла.

Радіопартнером оновленої кампанії стала медіагрупа TAVR Media. Разом із нею музична історія Philips OneBlade отримала продовження в радіоефірі.

Як вирішили рекламувати пристрій і чому головним героєм став Павло Зібров

Перехід до аудіоформату створив окремий виклик. Як розповісти про переваги пристрою для гоління, якщо аудиторія не може побачити його в роботі? У цій категорії візуальна демонстрація традиційно відіграє ключову роль, тому звичайна заміна відеоролика на радіорекламу не була очевидним рішенням.

Відповідь знайшли в музиці. Замість стандартного аудіоролика з переліком характеристик вирішили створити пісню, яка не просто розповідатиме про OneBlade, а й надовго залишатиметься в пам'яті. Мелодію, яку легко підхопити та хочеться наспівувати знову і знову.

Так у кампанії з'явився Павло Зібров. Його впізнаваний образ став не просто приводом для жарту, а природним зв'язком між артистом і продуктом. Так народилася кампанія "Ви не повірите, що зробили вуса Зіброва", у якій гумор, музика та переваги Philips OneBlade поєдналися в одному рекламному повідомленні.

1500 виходів на радіо та підтримка в digital

Наприкінці січня пісня зазвучала на 12 національних радіостанціях. Завдяки партнерству з TAVR Media радіокампанія стала частиною оновленої комунікації бренду.

Протягом чотирьох тижнів музична реклама OneBlade пролунала в ефірі близько 1500 разів. Водночас у TikTok та інших digital-каналах аудиторія могла побачити сам пристрій у роботі. Таким чином, команда не просто замінила один рекламний канал іншим, а розподілила завдання між різними форматами:

Радіо допомагало донести продуктове повідомлення через музику та запам'ятовувану мелодію. Digital-відео демонстрували OneBlade в дії та давали змогу побачити його функціональність. Зірковий образ і гумор допомагали привернути увагу до кампанії та пов'язати її з продуктом.

Яких результатів вдалося досягти

За даними OMD Optimum Media, охоплення цільової аудиторії становило 93% проти запланованих 89%. Тобто кампанія перевищила встановлений показник на 4 відсоткові пункти.

Продажі Philips OneBlade за січень – квітень 2026 року в грошовому вимірі також зросли порівняно з аналогічним періодом 2025 року, перевищивши початкову ціль у 50%.

Ці результати показали, що зміна медіаплану не обов'язково означає втрату ефективності. У цьому випадку команда змогла використати обмеження одного каналу, щоб знайти інший спосіб комунікації, а потім доповнити його цифровим відео.



