Блекаути змінили рекламну кампанію Philips: до чого тут вуса Зіброва
Що спільного між блекаутами, Павлом Зібровим і Philips OneBlade? На перший погляд – нічого, проте саме це несподіване поєднання стало основою рекламної кампанії, у якій продуктове повідомлення перетворили на пісню, а вимушена зміна медіаплану привела до нестандартного креативного рішення.
Блекаути змусили змінити рекламну стратегію
На початку 2026 року Philips разом із медіаагенцією OMD Optimum Media готував масштабну рекламну кампанію OneBlade – пристрою, який поєднує функції гоління та підрівнювання щетини, пише TAVR Media.
Основними каналами комунікації мали стати телебачення та digital-відео, адже переваги такого продукту найпростіше продемонструвати в дії. Однак плани змінили масовані російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру:
- Через тривалі відключення електроенергії телеперегляд скоротився на 25%. Тож команда Philips та OMD вирішила переглянути медіастратегію буквально напередодні запуску телевізійної частини кампанії.
- Альтернативою стало радіо – канал, який виявився стійкішим до блекаутів. Обсяги онлайн-слухання радіо знизилися лише на 2 – 5%, що зробило аудіоформат одним зі способів зберегти контакт з аудиторією під час відключень світла.
Радіопартнером оновленої кампанії стала медіагрупа TAVR Media. Разом із нею музична історія Philips OneBlade отримала продовження в радіоефірі.
Як вирішили рекламувати пристрій і чому головним героєм став Павло Зібров
Перехід до аудіоформату створив окремий виклик. Як розповісти про переваги пристрою для гоління, якщо аудиторія не може побачити його в роботі? У цій категорії візуальна демонстрація традиційно відіграє ключову роль, тому звичайна заміна відеоролика на радіорекламу не була очевидним рішенням.
Відповідь знайшли в музиці. Замість стандартного аудіоролика з переліком характеристик вирішили створити пісню, яка не просто розповідатиме про OneBlade, а й надовго залишатиметься в пам'яті. Мелодію, яку легко підхопити та хочеться наспівувати знову і знову.
Так у кампанії з'явився Павло Зібров. Його впізнаваний образ став не просто приводом для жарту, а природним зв'язком між артистом і продуктом. Так народилася кампанія "Ви не повірите, що зробили вуса Зіброва", у якій гумор, музика та переваги Philips OneBlade поєдналися в одному рекламному повідомленні.
1500 виходів на радіо та підтримка в digital
Наприкінці січня пісня зазвучала на 12 національних радіостанціях. Завдяки партнерству з TAVR Media радіокампанія стала частиною оновленої комунікації бренду.
Протягом чотирьох тижнів музична реклама OneBlade пролунала в ефірі близько 1500 разів. Водночас у TikTok та інших digital-каналах аудиторія могла побачити сам пристрій у роботі. Таким чином, команда не просто замінила один рекламний канал іншим, а розподілила завдання між різними форматами:
- Радіо допомагало донести продуктове повідомлення через музику та запам'ятовувану мелодію.
- Digital-відео демонстрували OneBlade в дії та давали змогу побачити його функціональність.
- Зірковий образ і гумор допомагали привернути увагу до кампанії та пов'язати її з продуктом.
Яких результатів вдалося досягти
За даними OMD Optimum Media, охоплення цільової аудиторії становило 93% проти запланованих 89%. Тобто кампанія перевищила встановлений показник на 4 відсоткові пункти.
Продажі Philips OneBlade за січень – квітень 2026 року в грошовому вимірі також зросли порівняно з аналогічним періодом 2025 року, перевищивши початкову ціль у 50%.
Ці результати показали, що зміна медіаплану не обов'язково означає втрату ефективності. У цьому випадку команда змогла використати обмеження одного каналу, щоб знайти інший спосіб комунікації, а потім доповнити його цифровим відео.