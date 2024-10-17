Рекордний брак кадрів у Росії: про що розповів Центробанк

Росія зіткнулася з найбільшим кадровим голодом. Кадровий дефіцит у Росії досяг історичного мінімуму, перевершивши всі попередні показники.

Кадровий голод у Росії

У третьому кварталі 2024 року забезпеченість кадрами в Росії знову досягла історичного мінімуму, як повідомляють російські ЗМІ. Найбільший дефіцит працівників відчувають обробні підприємства, що виробляють інвестиційну та споживчу продукцію.

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Кількість підприємств, що стикаються з дефіцитом кадрів – продовжує зростати, і поки неясно, що зможе змінити цю тенденцію. Тим більш, враховуючи рішення збільшити чисельність військовослужбовців.

Цікаво! Завантаження виробничих потужностей підприємств у Росії в третьому кварталі символічно знизилося до 80,4%, що близько до рекордного рівня 80,7% наприкінці 2023 року.

Втім, економічна активність у Росії знову зростає після чотиримісячного сповільнення. Індикатор бізнес-клімату, за даними опитування Центробанку, у жовтні знову підвищився.