Чи треба реєструвати бізнес в Instagram

Сьогодні в Instagram продають усе – від авторських прикрас до консультацій психолога. Багато хто починає "з нуля": без сайту, без ФОПу, лише з гарним візуалом та регулярними постами.

Чи реєструвати бізнес в Instagram

Водночас вести бізнес в Instagram – це не лише про контент і лайки, а й про відповідальність. Чи треба реєструвати свій бізнес офіційно, якщо він існує лише в соцмережах, розповідає 24 Канал.

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Коли реєстрація обов'язкова

Якщо ви продаєте товари чи послуги регулярно, отримуєте з цього прибуток і плануєте масштабуватися, держава вважає це підприємницькою діяльністю. За законом, її потрібно офіційно реєструвати – як ФОП або юридичну особу.

Ось маркери, які свідчать, що вам час оформлювати бізнес:

Ви приймаєте оплату на картку регулярно й на значні суми.

У вас є реклама, система замовлень, прайс або працівники.

Ви отримуєте дохід постійно, а не від випадкових продажів.

Які ризики, якщо працювати "в тіні" Працюючи без реєстрації, ви порушуєте закон. Податкова служба може: нарахувати штраф (від 17 000 гривень за ведення госпдіяльності без ФОП); заблокувати рахунок (навіть особистий); оштрафувати ще й за несплату податків (до 25% від доходу + пеня).

Окрім юридичних ризиків, без офіційного статусу ви:

не зможете працювати з великими замовниками,

не отримаєте гранти або компенсації,

не матимете юридичного захисту у випадку спору з клієнтом.

Варто знати! Добра новина в тому, що закон дозволяє певну гнучкість. Якщо ви лише пробуєте себе в новій сфері (наприклад, зробили 5 замовлень за пів року), можете трохи зачекати з реєстрацією. Але як тільки бізнес стає системним – оформлення ФОП стане не лише обов'язковим, а й вигідним.

Що обрати – ФОП чи щось інше

Для Instagram-бізнесу найкраще підходить ФОП 2 або 3 групи. Адже це передбачає просту систему оподаткування (5% або 3% + ПДВ), онлайн-реєстрацію через Дію та можливість працювати як з фізичними, так і з юридичними особами.

Тож, якщо ви хочете стабільності, легального доходу й розвитку – реєстрація ФОП стане першим кроком до зрілого бізнесу. Краще заробляти відкрито, ніж боятися перевірок.