Безос чи Маск: хто очолив рейтинг найбагатших бізнесменів США

Мільярдер Ілон Маск вперше обігнав Джеффа Безоса й очолив список 400 найбагатших бізнесменів США. Це сталось через те, що акції Amazon суттєво впали, а от статки глава Tesla навпаки зросли.

Найбагатший бізнесмен США

Статки маска в Forbes оцінили у 251 мільярд доларів. За рік вони зросли на 32%, або на 60,5 мільярдів доларів. Статки мільярдерів рахували зважаючи на курс акцій станом на 2 вересня цього року.

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Хто ще у лідерах рейтингу

На другому місці у рейтингу опинився Джефф Безос, його статки становили 151 мільярд доларів. Це на 50 мільярдів менше, ніж торік. У 2021 році його статки складали 201 мільярд доларів. Статки Безосу скоротились на чверть через падіння ціни акцій Amazon більш ніж на 20%.

Третю сходинку посів Білл Гейтс зі статками у 106 мільярда доларів. На четвертому місці – співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, 101 мільярда доларів. На п'ятій позицій – підприємець та інвестор Уоррен Баффет, у якого 97 мільярда доларів.

Статки найбагатших бізнесменів США

Статки 400 найбагатших американців загалом оцінюються в 4 трильйони доларів, що на 500 мільярдів менше, ніж торік. Що стосується мінімального власного капіталу, аби потрапити в список Forbes, то він також знизився. Мовиться про 200 мільйонів доларів за рік. Мінімальний власний капітал цьогоріч становить 2,7 мільярда доларів.

Варто зауважити, що мінімум для попадання в список знизилося вперше з часів Великої рецесії. Також, за даними Forbes, вперше з часів Великої рецесії надбагаті американці не стали багатшими проти минулого року.