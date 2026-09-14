Український бізнес "затягує паски": де працівників звільнятимуть частіше

Український ринок праці найближчим часом навряд чи отримає різкий сплеск нових вакансій або масштабну хвилю скорочень. Водночас компанії в різних секторах економіки вже переглядають свої кадрові плани, і в окремих сферах баланс зміщується не на користь працівників.

Що планують українські компанії

Загалом ситуація на ринку праці залишається складною, а найбільш негативні очікування щодо чисельності персоналу демонструє промисловість. Про це свідчать результати останнього опитування НБУ.

Більшість підприємств не збирається найближчим часом змінювати кількість працівників. Однак серед тих компаній, які все ж планують переглядати чисельність персоналу, у більшості секторів звільнення переважають над наймом.

Що відбуватиметься у сфері послуг

Серед компаній, що працюють у сфері послуг, переважна більшість не планує змінювати чисельність своїх команд. Водночас кадрові рішення підприємств розподілилися так:

79% компаній планують зберегти поточну кількість працівників;

9% мають намір наймати нових людей;

12% очікують звільнення працівників.

Промисловість може зіткнутися зі скороченнями

Найскладніші очікування щодо чисельності персоналу зафіксували саме у промисловості. Тут:

75% підприємств планують залишити кількість працівників без змін;

16% розраховують наймати нових людей;

9% готуються до звільнень.

Водночас саме промислові підприємства загалом найгірше оцінюють перспективи чисельності персоналу, зазначають у НБУ.

Що буде у торгівлі

У сфері торгівлі більшість компаній також не планує суттєво змінювати свої команди. Зокрема:

81% підприємств залишать поточну кількість працівників;

9% планують наймати;

13% розглядають звільнення.

У будівництві ситуація протилежна

Найбільш оптимістичні кадрові очікування серед названих секторів має будівництво. Тут 9% компаній планують наймати нових працівників, тоді як про звільнення говорять лише 3% підприємств.

Більшість бізнесу при цьому не планує змінювати чисельність персоналу. Отже, саме будівництво наразі залишається єдиною сферою, де компанії очікують, що найм відбуватиметься активніше, ніж скорочення.



