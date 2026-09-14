Що планують українські компанії
Загалом ситуація на ринку праці залишається складною, а найбільш негативні очікування щодо чисельності персоналу демонструє промисловість. Про це свідчать результати останнього опитування НБУ.
Більшість підприємств не збирається найближчим часом змінювати кількість працівників. Однак серед тих компаній, які все ж планують переглядати чисельність персоналу, у більшості секторів звільнення переважають над наймом.
Що відбуватиметься у сфері послуг
Серед компаній, що працюють у сфері послуг, переважна більшість не планує змінювати чисельність своїх команд. Водночас кадрові рішення підприємств розподілилися так:
- 79% компаній планують зберегти поточну кількість працівників;
- 9% мають намір наймати нових людей;
- 12% очікують звільнення працівників.
Промисловість може зіткнутися зі скороченнями
Найскладніші очікування щодо чисельності персоналу зафіксували саме у промисловості. Тут:24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
- 75% підприємств планують залишити кількість працівників без змін;
- 16% розраховують наймати нових людей;
- 9% готуються до звільнень.
Водночас саме промислові підприємства загалом найгірше оцінюють перспективи чисельності персоналу, зазначають у НБУ.
Що буде у торгівлі
У сфері торгівлі більшість компаній також не планує суттєво змінювати свої команди. Зокрема:
- 81% підприємств залишать поточну кількість працівників;
- 9% планують наймати;
- 13% розглядають звільнення.
У будівництві ситуація протилежна
Найбільш оптимістичні кадрові очікування серед названих секторів має будівництво. Тут 9% компаній планують наймати нових працівників, тоді як про звільнення говорять лише 3% підприємств.
Більшість бізнесу при цьому не планує змінювати чисельність персоналу. Отже, саме будівництво наразі залишається єдиною сферою, де компанії очікують, що найм відбуватиметься активніше, ніж скорочення.