Что планируют украинские компании

В целом ситуация на рынке труда остается сложной, а наиболее негативные ожидания относительно численности персонала демонстрирует промышленность. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса НБУ.

Большинство предприятий не собирается в ближайшее время менять количество работников. Однако среди тех компаний, которые все же планируют пересматривать численность персонала, в большинстве секторов увольнения преобладают над наймом.

Что будет происходить в сфере услуг

Среди компаний, работающих в сфере услуг, подавляющее большинство не планирует менять численность своих коллективов. В то же время кадровые решения предприятий распределились следующим образом:

79% компаний планируют сохранить текущее количество сотрудников;

9% намерены нанимать новых сотрудников;

12% ожидают увольнение сотрудников.

Промышленность может столкнуться с сокращениями

Наиболее сложные прогнозы относительно численности персонала зафиксированы именно в промышленности. Здесь:

75% предприятий планируют оставить численность сотрудников без изменений;

16% рассчитывают нанимать новых сотрудников;

9% готовятся к увольнениям.

В то же время именно промышленные предприятия в целом хуже всего оценивают перспективы численности персонала, отмечают в НБУ.

Что будет в сфере торговли

В сфере торговли большинство компаний также не планирует существенно менять свои команды. В частности:

81% предприятий сохранят текущее количество сотрудников;

9% планируют нанимать;

13% рассматривают возможность увольнений.

В строительстве ситуация противоположная

Наиболее оптимистичные кадровые ожидания среди перечисленных секторов наблюдаются в строительстве. Здесь 9% компаний планируют нанимать новых сотрудников, тогда как об увольнениях говорят лишь 3% предприятий.

Большинство компаний при этом не планирует менять численность персонала. Таким образом, именно строительство на данный момент остается единственной сферой, где компании ожидают, что набор персонала будет происходить активнее, чем сокращения.