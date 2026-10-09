Робітничі професії в Україні на піку популярності: на які вакансії попит злетів у 5 разів

На українському ринку праці змінюються не лише зарплати, а й інтерес кандидатів до різних професій. Аналітика OLX Робота показує, на які вакансії за рік почали відгукуватися значно активніше та скільки роботодавці готові платити таким працівникам.

На які вакансії кількість відгуків зросла у кілька разів

На тлі дефіциту кадрів робітничі професії стали особливо цінувати. Про це 24 Каналу відомо з аналітики OLX Робота.

Найбільшу зміну за рік зафіксували у вакансії комплектувальника. У категорії виробництва та робітничих спеціальностей кількість відгуків на цю посаду зросла вп'ятеро порівняно із серпнем 2025 року. Медіанна зарплата становить 31,5 тисяча гривень.

Ще на трьох посадах кількість відгуків збільшилася утричі:

Копірайтер – медіанна зарплата 20,3 тисяч гривень;

Адміністратор у роздрібній торгівлі – 25,7 тисяч гривень;

Системний адміністратор – 32,5 тисячі гривень.

Які робітничі професії стали популярнішими

У виробництві та серед робітничих спеціальностей кандидати частіше відгукувалися не лише на вакансії комплектувальників. За рік позитивна динаміка охопила й інші посади:

Механік – кількість відгуків зросла на 97%, медіанна зарплата становить 37,5 тисяч гривень. Складальник – на 66%, зарплата – 30 тисяч гривень. Підсобник – на 36%, зарплата – 30 тисяч гривень. Машиніст екскаватора – на 32%, зарплата – 50 тисяч гривень. Оператор ЧПУ – на 27%, зарплата – 35 тисяч гривень.

Окремо зросла кількість відгуків на вакансії у будівництві та облицювальних роботах. Різноробочими цікавилися на 35% частіше, монтажниками – на 31%, будівельниками – на 22%. Медіанні зарплати у серпні 2026 року для цих спеціалістів становили:

різноробочий – 30 тисяч гривень;

монтажник – 47,5 тисяч гривень;

будівельник – 55 тисяч гривень.

Де ще побільшало охочих знайти роботу

Зростання кількості відгуків зафіксували й в інших сферах. Зокрема, частіше відгукувалися на вакансії:

Ріелтора – на 65%.

Вантажника у логістиці та доставці – на 42%.

Менеджера з продажу в роздрібній торгівлі – на 38%.

Репетитора – на 29%.

Товарознавця – на 28%.

Фармацевта – на 21%.

Стоматолога – на 19%.

Таким чином, інтерес кандидатів зростав не лише до виробництва, логістики та будівництва, а й до торгівлі, освіти та медицини.

В OLX Робота пов'язують зростання кількості відгуків на робітничі посади з підвищенням інтересу до цієї сфери. Водночас кадровий дефіцит у ній залишається проблемою, тому роботодавці підвищують зарплати, намагаючись залучити працівників.

Однак більша кількість відгуків не обов'язково означає, що знайти роботу стало складніше. Важливо враховувати співвідношення кількості кандидатів і відкритих вакансій: конкуренція на робітничих посадах залишається нижчою, ніж у сферах, де пропонують гнучкий графік і дистанційну роботу.



