66% бізнесів заявили про кадровий голод в Україні: де найбільше не вистачає людей

Брак робочої сили залишається головною перешкодою для українського бізнесу, хоча у липні частка підприємств, які на нього скаржилися, вперше з лютого зменшилася. Тому компанії вимушені піднімати зарплати.

Дефіцит кадрів залишається головною проблемою

У липні 66% опитаних підприємств назвали дефіцит кадрів перешкодою для ведення бізнесу. За місяць цей показник зменшився на 5 відсоткових пунктів, відомо з опитування ІЕД.

Найбільше проблема послабилася серед мікробізнесу – з 49% до 34%. Серед малого бізнесу показник знизився з 66% до 61%, а серед великого – з 79% до 75%. Водночас середній бізнес, навпаки, дещо частіше вказував на кадровий дефіцит – показник зріс із 73% до 74%.

У Чернівецькій, Львівській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській та Житомирській областях понад 80% опитаних підприємств назвали нестачу працівників проблемою. Серед галузей найчастіше на кадровий дефіцит вказували:

хімічна промисловість – 84%;

виробництво будівельних матеріалів – 79%;

металургія та металообробка – 78%.

Головними факторами, які впливають на кадрову забезпеченість, підприємства назвали:

Мобілізацію працівників – 79,4%; Обмеження щодо бронювання – 57,8%; Виїзд працівників за кордон – 52,3%; Нестачу кандидатів на ринку праці – 51,6%.

Війна є ключовим фактором впливу на брак робочої сили. Лише 46,9% вказують на причину "недостатня кваліфікація кандидатів", тобто вони не відповідають вимогам вакансії. Внутрішню міграцію працівників (45%) назвало фактично кожне друге підприємство, а лише 38,2% пояснили дефіцит кадрів неконкурентним рівнем зарплати,

– каже виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Скільки бізнесів уже підвищили зарплати і чи планують ще

У 2026 році 38% опитаних підприємств уже підвищили зарплати своїм працівникам. Ще 59% компаній залишили виплати без змін, а 3% – зменшили їх. У середньому підвищення зарплат становило 11%.

Найбільше виплати зросли у:

металургії та металообробці – на 15%;

хімічній промисловості – на 12%;

деревообробній галузі – на 12%.

Разом з цим до кінця року 29% підприємств планують збільшити зарплати. У середньому вони розраховують підвищити виплати на 12%. Найбільше таких планів мають підприємства:

поліграфічної галузі – 55%;

харчової промисловості – 37%;

деревообробки – 34%.

Найменше схильні до підвищення зарплат підприємства машинобудування – 17%. Серед малих підприємств збільшити зарплати планують 33%, а серед середніх – 32%.

Серед підприємств, які планують підвищення зарплати, є ті, які вже з початку року її підвищували. Досить часто це підприємства, у яких критичний статус і їм потрібно підвищувати зарплату, щоб зберегти статус, або тільки його отримали чи були в процесі отримання, тому потрібно було підвищувати зарплату,

– розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

До слова, українці дедалі вище оцінюють свою працю, однак очікування працівників і пропозиції компаній поки що не збігаються.

В окремих професіях роботодавці готові платити значно менше, ніж хочуть отримувати кандидати. Наприклад, у робітничих спеціальностях працівник може розраховувати на 50 тисяч гривень, тоді як компанія готова запропонувати лише 40 тисяч гривень.