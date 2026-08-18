Дефицит кадров остается главной проблемой

В июле 66% опрошенных предприятий назвали дефицит кадров препятствием для ведения бизнеса. За месяц этот показатель снизился на 5 процентных пунктов, как следует из опроса ИЭД.

Больше всего проблема ослабла среди микробизнеса – с 49% до 34%. Среди малого бизнеса показатель снизился с 66% до 61%, а среди большого – с 79% до 75%. В то же время средний бизнес, напротив, несколько чаще указывал на кадровый дефицит – показатель вырос с 73% до 74%.

В Черновицкой, Львовской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Житомирской областях более 80% опрошенных предприятий назвали нехватку работников проблемой. Среди отраслей чаще всего на кадровый дефицит указывали:

химическая промышленность – 84%;

производство строительных материалов – 79%;

металлургия и металлообработка – 78%.

Главными факторами, влияющими на кадровую обеспеченность, предприятия назвали:

мобилизацию работников – 79,4%; ограничения на бронирование – 57,8%; выезд работников за границу – 52,3%; Нехватку кандидатов на рынке труда – 51,6%.

Война является ключевым фактором, влияющим на нехватку рабочей силы. Лишь 46,9% указывают на причину "недостаточная квалификация кандидатов", то есть они не соответствуют требованиям вакансии. Внутреннюю миграцию работников (45%) отметило фактически каждое второе предприятие, а лишь 38,2% объяснили дефицит кадров неконкурентоспособным уровнем заработной платы,

– говорит исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

Сколько компаний уже повысили зарплаты и планируют ли повышать дальше

В 2026 году 38% опрошенных предприятий уже повысили зарплаты своим сотрудникам. Еще 59% компаний оставили выплаты без изменений, а 3% – уменьшили их. В среднем повышение зарплат составило 11%.

Больше всего выплаты выросли в:

металлургии и металлообработке – на 15%;

химической промышленности – на 12%;

деревообрабатывающей отрасли – на 12%.

При этом до конца года 29% предприятий планируют увеличить зарплаты. В среднем они рассчитывают повысить выплаты на 12%. Больше всего таких планов у предприятий:

полиграфической отрасли – 55%;

пищевой промышленности – 37%;

деревообработки – 34%.

Наименее склонны к повышению зарплат предприятия машиностроения – 17%. Среди малых предприятий увеличить зарплаты планируют 33%, а среди средних – 32%.

Среди предприятий, планирующих повышение зарплаты, есть те, которые уже с начала года ее повышали. Довольно часто это предприятия, у которых критический статус и им нужно повышать зарплату, чтобы сохранить статус, или только что его получили, или находились в процессе получения, поэтому нужно было повышать зарплату,

– рассказал старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

К слову, украинцы все выше оценивают свой труд, однако ожидания работников и предложения компаний пока не совпадают.

В отдельных профессиях работодатели готовы платить значительно меньше, чем хотят получать кандидаты. Например, в рабочих специальностях работник может рассчитывать на 50 тысяч гривен, тогда как компания готова предложить лишь 40 тысяч гривен.