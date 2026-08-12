Проблема с кадрами приобрела масштабный характер: каких специалистов не хватает

Нынешний дефицит кадров нельзя объяснить только событиями последних лет. Проблема формировалась значительно дольше и стала результатом сразу нескольких тенденций. Об этом рассказала руководительница платформы OLX Робота Мария Абдуллина, пишет КИЕВ24.

По ее словам, больше всего нехватка кадров сейчас ощущается в производстве, логистике и розничной торговле.

Кадровый кризис, дефицит кадров, особенно в производстве, логистике и розничной торговле, стал уже вопиющим. Но важно понимать, что эта проблема возникла не сегодня и не год назад – это тот маховик, который запустился почти 10 лет назад,

– говорит эксперт.

Одной из причин стало постепенное снижение популярности рабочих профессий: молодые люди гораздо чаще стремились устроиться на офисную работу, в то время как специальности, связанные с производством и техническим обслуживанием, оставались без достаточного количества новых кадров.

Почему украинцы перестали выбирать рабочие специальности

Среди профессий, которые долгое время оставались в тени, эксперт называет механиков и электриков.

На них влиял стереотип, что успешная карьера обязательно должна быть связана с офисом, компьютером и руководящей должностью. Работа руками или на производстве часто воспринималась как менее престижная.

Люди не хотят становиться механиками и электриками, потому что эти профессии не были признаны обществом. Они были низкооплачиваемыми, так как считались непрестижными. Престижным всегда было работать в офисе,

– говорит Абдуллина.

Однако сегодня тенденции говорят о совсем другом: зарплаты рабочих профессий значительно выросли из-за дефицита кадров, ведь при отсутствии механика или оператора может "простаивать" целая линия на предприятии.

Таким образом, дефицит кадров постепенно меняет и уровень оплаты труда. Что когда-то считалось низкооплачиваемой работой, сегодня может приносить доход, который конкурирует с зарплатами на некоторых офисных должностях.

Какие рабочие профессии в Украине приносят больше всего денег

Кадровый дефицит уже заметно сказывается на зарплатах. Причем больше всего зарабатывать сегодня могут не только традиционно высокооплачиваемые офисные специалисты. В июне 2026 года в список лидеров с самыми высокими зарплатами на рынке труда вошли несколько рабочих профессий.

По данным рынка труда, самые высокие медианные зарплаты предлагали:

Штукатуры – 73,5 тысячи гривен, что на 22,5% больше, чем годом ранее; Плиточники – 70 тысяч гривен (+47%); Фасадчики – 70 тысяч гривен (+17%); Дальнобойщики – 65 тысяч гривен (+16%); Каменщики – 65 тысяч гривен (+18%); Рихтовщики – 60 тысяч гривен (+20%); Строители – 50 тысяч гривен (+16%).

Особенно привлекает внимание динамика зарплат плиточников: за год их медианная заработная плата выросла сразу на 47%.

Такие цифры показывают, насколько сильно кадровый дефицит меняет украинский рынок труда. Когда компании не могут найти нужного специалиста, им приходится конкурировать за него не только интересной вакансией или условиями работы, но и конкретной суммой в зарплатной ведомости.