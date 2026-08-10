Зарплаты существенно выросли: какие области лидируют

Сейчас компании гораздо чаще говорят о повышении зарплат, тогда как более половины работников не заметили существенных изменений в своих доходах. Об этом 24 Каналу стало известно из исследования OLX Робота и EBA.

За год наиболее заметно медианные зарплаты выросли сразу в нескольких областях. Наибольшую положительную динамику зафиксировали в:

Кировоградской области – +29%, до 22,5 тысяч гривен;

Львовской – +26%, до 33,5 тысяч гривен;

Херсонской – +23%, до 18,5 тысяч гривен;

Днепропетровской – +22%, до 24,4 тысяч гривен;

Винницкой – +22%, до 26,5 тысяч гривен.

Медленнее всего медианные зарплаты за этот период росли в Черновицкой области (+7%), Николаевской (+10%), Донецкой (+11%), Хмельницкой (+11%) и Полтавской (+13%).

Рабочие профессии вырвались вперед

Особенно показательна ситуация с зарплатами в июне 2026 года. Среди наиболее высокооплачиваемых профессий оказались именно рабочие специальности. Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы в следующих категориях:

Штукатуры – 73,5 тысячи гривен, что на 22,5% больше, чем годом ранее; Плиточники – 70 тысяч гривен (+47%); Фасадчики – 70 тысяч гривен (+17%); Дальнобойщики – 65 тысяч гривен (+16%); Каменщики – 65 тысяч гривен (+18%); Рихтовщики – 60 тысяч гривен (+20%); Строители – 50 тысяч гривен (+16%).

То есть дефицит работников буквально меняет зарплатную карту Украины. Компаниям нужны люди, которые могут выполнять конкретную работу, и в таких условиях работодатели вынуждены конкурировать за работника уже не только вакансией, но и деньгами.

Кому платят меньше

Общая тенденция к повышению зарплат не означает, что доходы растут абсолютно у всех. За последний год в ряде профессий медианные зарплаты, напротив, сократились. Наибольшее снижение зафиксировали у:

комплектовщиков –8%;

сторож –5%;

домработниц –4%;

руководителей отделов продаж –3%.

Также незначительное падение доходов наблюдалось у косметологов (-2,5%), фармацевтов (-2%) и системных администраторов (-1%).

Почему работники не ощущают повышения зарплат

На первый взгляд ситуация выглядит парадоксально: компании заявляют об увеличении зарплат, статистика показывает рост медианных доходов, но значительная часть работников говорит, что их заработки фактически не изменились.

Например, лишь 22% опрошенных отметили, что их зарплата выросла до 10%, 12% – на 11–20%, а о повышении более чем на 21% сообщили лишь 4%. В то же время более половины респондентов вообще не ощутили роста доходов, еще 10% заявили о сокращении заработной платы.

Поэтому средняя или медианная статистика по рынку не обязательно означает, что каждый работник получил больше денег. Для одних категорий доходы могут стремительно расти, тогда как у других они остаются на прежнем уровне или даже сокращаются.

Украинский рынок труда продолжает меняться под влиянием кадрового дефицита. Сегодня работодатели все чаще пересматривают уровень зарплат, особенно в тех профессиях, где больше всего не хватает людей. Именно поэтому самый быстрый рост мы наблюдаем не среди традиционно высокооплачиваемых офисных должностей, а в рабочих специальностях,

– комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

Фактически работодатели вынуждены платить больше тем специалистам, которых сложно найти и быстро заменить.

К слову, в августе 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 30 тысяч гривен. По сравнению с августом прошлого года этот показатель вырос на 20%.

Работодатели вынуждены конкурировать за работников, особенно в тех сферах, где ощущается острый дефицит кадров. В результате компании повышают зарплаты, чтобы привлечь новых сотрудников и удержать тех, кто уже работает. Также на это влияют мобилизация, миграция и т. д.