Зарплаты существенно выросли: какие области лидируют
Сейчас компании гораздо чаще говорят о повышении зарплат, тогда как более половины работников не заметили существенных изменений в своих доходах. Об этом 24 Каналу стало известно из исследования OLX Робота и EBA.
За год наиболее заметно медианные зарплаты выросли сразу в нескольких областях. Наибольшую положительную динамику зафиксировали в:
- Кировоградской области – +29%, до 22,5 тысяч гривен;
- Львовской – +26%, до 33,5 тысяч гривен;
- Херсонской – +23%, до 18,5 тысяч гривен;
- Днепропетровской – +22%, до 24,4 тысяч гривен;
- Винницкой – +22%, до 26,5 тысяч гривен.
Медленнее всего медианные зарплаты за этот период росли в Черновицкой области (+7%), Николаевской (+10%), Донецкой (+11%), Хмельницкой (+11%) и Полтавской (+13%).
Рабочие профессии вырвались вперед
Особенно показательна ситуация с зарплатами в июне 2026 года. Среди наиболее высокооплачиваемых профессий оказались именно рабочие специальности. Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы в следующих категориях:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- Штукатуры – 73,5 тысячи гривен, что на 22,5% больше, чем годом ранее;
- Плиточники – 70 тысяч гривен (+47%);
- Фасадчики – 70 тысяч гривен (+17%);
- Дальнобойщики – 65 тысяч гривен (+16%);
- Каменщики – 65 тысяч гривен (+18%);
- Рихтовщики – 60 тысяч гривен (+20%);
- Строители – 50 тысяч гривен (+16%).
То есть дефицит работников буквально меняет зарплатную карту Украины. Компаниям нужны люди, которые могут выполнять конкретную работу, и в таких условиях работодатели вынуждены конкурировать за работника уже не только вакансией, но и деньгами.
Кому платят меньше
Общая тенденция к повышению зарплат не означает, что доходы растут абсолютно у всех. За последний год в ряде профессий медианные зарплаты, напротив, сократились. Наибольшее снижение зафиксировали у:
- комплектовщиков –8%;
- сторож –5%;
- домработниц –4%;
- руководителей отделов продаж –3%.
Также незначительное падение доходов наблюдалось у косметологов (-2,5%), фармацевтов (-2%) и системных администраторов (-1%).
Почему работники не ощущают повышения зарплат
На первый взгляд ситуация выглядит парадоксально: компании заявляют об увеличении зарплат, статистика показывает рост медианных доходов, но значительная часть работников говорит, что их заработки фактически не изменились.
Например, лишь 22% опрошенных отметили, что их зарплата выросла до 10%, 12% – на 11–20%, а о повышении более чем на 21% сообщили лишь 4%. В то же время более половины респондентов вообще не ощутили роста доходов, еще 10% заявили о сокращении заработной платы.
Поэтому средняя или медианная статистика по рынку не обязательно означает, что каждый работник получил больше денег. Для одних категорий доходы могут стремительно расти, тогда как у других они остаются на прежнем уровне или даже сокращаются.
Украинский рынок труда продолжает меняться под влиянием кадрового дефицита. Сегодня работодатели все чаще пересматривают уровень зарплат, особенно в тех профессиях, где больше всего не хватает людей. Именно поэтому самый быстрый рост мы наблюдаем не среди традиционно высокооплачиваемых офисных должностей, а в рабочих специальностях,
– комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.
Фактически работодатели вынуждены платить больше тем специалистам, которых сложно найти и быстро заменить.
К слову, в августе 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 30 тысяч гривен. По сравнению с августом прошлого года этот показатель вырос на 20%.
Работодатели вынуждены конкурировать за работников, особенно в тех сферах, где ощущается острый дефицит кадров. В результате компании повышают зарплаты, чтобы привлечь новых сотрудников и удержать тех, кто уже работает. Также на это влияют мобилизация, миграция и т. д.