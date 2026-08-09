Средняя зарплата в Украине
В августе 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 30 тысяч гривен, по данным платформы по поиску работы Work.ua.
По сравнению с августом прошлого года этот показатель вырос на 20%.
На уровень зарплат влияют сразу несколько факторов. Компаниям становится все сложнее находить сотрудников из-за:
- мобилизации;
- миграции;
- а также общих демографических изменений.
Работодатели вынуждены конкурировать за работников, особенно в тех сферах, где ощущается острый дефицит кадров. В результате компании повышают зарплаты, чтобы привлечь новых сотрудников и удержать тех, кто уже работает.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Наибольший рост зарплат
В то же время рост зарплат не одинаково коснулся работников в разных отраслях. По данным портала, за год наиболее заметно увеличилась оплата труда по следующим профессиям:
- вахтер – +83%;
- технолог на мебельном производстве – +69%;
- кровельщик – +67%;
- каменщик – +63%;
- преподаватель программирования – +60%;
- специалист по мониторингу – +56%.
На 50 процентов выросла заработная плата также в таких профессиях, как инженер-строитель, плиточник и специалист по искусственному интеллекту.
Эта статистика показывает, что бизнес чаще пересматривает предложения для рабочих и технических профессий.
Где платят больше всего
Традиционно уровень заработных плат значительно различается в разных городах Украины. Август 2026 года не стал исключением.
Лучшую оплату труда предлагают компании в больших городах, однако и среди них показатели неодинаковы.
Лидирует в этой статистике Киев. По данным Work.ua, средняя зарплата по вакансиям в столице составляет 36 400 гривен. В других городах предложения скромнее:
- Львов – 32 500 гривен;
- Ужгород – 30 тысяч гривен;
- Одесса – 29 300 гривен;
- Днепр – 29 тысяч гривен;
- Ивано-Франковск – 28 тысяч гривен;
- Черновцы – 27 800 гривен.
В Житомире и Запорожье средняя зарплата достигает 25 тысяч гривен. Меньше – в Сумах, Херсоне, Кривом Роге, Кропивницком и т. д.
В то же время портал по поиску работы утверждает, что средняя зарплата за удаленную работу достигает 37 500 гривен.
Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине превысила отметку в 30 тысяч гривен еще в марте 2026 года.