Середня зарплата в Україні

У серпні 2026 року середня зарплата в Україні становить 30 тисяч гривень, за даними платформи з пошуку роботи Work.ua.

Порівняно із серпнем минулого року цей показник збільшився на 20%.

На рівень зарплат впливають одразу кілька факторів. Компаніям дедалі складніше знаходити людей через:

мобілізацію;

міграцію;

та загальні демографічні зміни.

Роботодавці змушені конкурувати за працівників, особливо у тих сферах, де відчувається гострий дефіцит кадрів. У результаті компанії підвищують зарплати, щоб залучити нових співробітників і втримати тих, хто вже працює.

Найбільше зростання зарплат

Водночас зростання зарплат не однаково торкнулося працівників у різних галузях. За даними порталу, найпомітніше за рік збільшилася оплата праці за такими професіями:

вахтер – +83%;

технолог на меблеве виробництво – +69%;

покрівельник – +67%;

муляр – +63%;

викладач програмування – +60%;

фахівець з моніторингу – +56%.

На 50 відсотків зросла оплата праці також у таких професіях, як інженер-будівельник, плиточник та спеціаліст зі штучного інтелекту.

Ця статистика демонструє, що бізнес частіше переглядає пропозиції для робітничих та технічних професій.

Де платять найбільше

Традиційно рівень заробітних плат значно відрізняється у різних містах України. Серпень 2026 року не став винятком.

Найкращу оплату праці пропонують компанії у великих містах, проте й серед них показники неоднакові.

Лідирує у цій статистиці Київ. За даними Work.ua, середня зарплата за вакансіями у столиці становить 36 400 гривень. В інших містах пропозиції скромніші:

Львів – 32 500 гривні;

Ужгород – 30 тисяч гривень;

Одеса – 29 300 гривень;

Дніпро – 29 тисяч гривень;

Івано-Франківськ – 28 тисяч гривень;

Чернівці – 27 800 гривень.

У Житомирі та Запоріжжі середня зарплата сягає 25 тисяч гривень. Менше – у Сумах, Херсоні, Кривому Розі, Кропивницькому тощо.

Водночас портал з пошуку роботи запевняє, що середня зарплата за дистанційну роботу сягає 37 500 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата в Україні сягнула позначки понад 30 тисяч гривень ще у березні 2026 року.