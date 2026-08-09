Середня зарплата в Україні
У серпні 2026 року середня зарплата в Україні становить 30 тисяч гривень, за даними платформи з пошуку роботи Work.ua.
Порівняно із серпнем минулого року цей показник збільшився на 20%.
На рівень зарплат впливають одразу кілька факторів. Компаніям дедалі складніше знаходити людей через:
- мобілізацію;
- міграцію;
- та загальні демографічні зміни.
Роботодавці змушені конкурувати за працівників, особливо у тих сферах, де відчувається гострий дефіцит кадрів. У результаті компанії підвищують зарплати, щоб залучити нових співробітників і втримати тих, хто вже працює.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Найбільше зростання зарплат
Водночас зростання зарплат не однаково торкнулося працівників у різних галузях. За даними порталу, найпомітніше за рік збільшилася оплата праці за такими професіями:
- вахтер – +83%;
- технолог на меблеве виробництво – +69%;
- покрівельник – +67%;
- муляр – +63%;
- викладач програмування – +60%;
- фахівець з моніторингу – +56%.
На 50 відсотків зросла оплата праці також у таких професіях, як інженер-будівельник, плиточник та спеціаліст зі штучного інтелекту.
Ця статистика демонструє, що бізнес частіше переглядає пропозиції для робітничих та технічних професій.
Де платять найбільше
Традиційно рівень заробітних плат значно відрізняється у різних містах України. Серпень 2026 року не став винятком.
Найкращу оплату праці пропонують компанії у великих містах, проте й серед них показники неоднакові.
Лідирує у цій статистиці Київ. За даними Work.ua, середня зарплата за вакансіями у столиці становить 36 400 гривень. В інших містах пропозиції скромніші:
- Львів – 32 500 гривні;
- Ужгород – 30 тисяч гривень;
- Одеса – 29 300 гривень;
- Дніпро – 29 тисяч гривень;
- Івано-Франківськ – 28 тисяч гривень;
- Чернівці – 27 800 гривень.
У Житомирі та Запоріжжі середня зарплата сягає 25 тисяч гривень. Менше – у Сумах, Херсоні, Кривому Розі, Кропивницькому тощо.
Водночас портал з пошуку роботи запевняє, що середня зарплата за дистанційну роботу сягає 37 500 гривень.
Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата в Україні сягнула позначки понад 30 тисяч гривень ще у березні 2026 року.