Дефіцит кадрів залишається головною проблемою
У липні 66% опитаних підприємств назвали дефіцит кадрів перешкодою для ведення бізнесу. За місяць цей показник зменшився на 5 відсоткових пунктів, відомо з опитування ІЕД.
Найбільше проблема послабилася серед мікробізнесу – з 49% до 34%. Серед малого бізнесу показник знизився з 66% до 61%, а серед великого – з 79% до 75%. Водночас середній бізнес, навпаки, дещо частіше вказував на кадровий дефіцит – показник зріс із 73% до 74%.
У Чернівецькій, Львівській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській та Житомирській областях понад 80% опитаних підприємств назвали нестачу працівників проблемою. Серед галузей найчастіше на кадровий дефіцит вказували:
- хімічна промисловість – 84%;
- виробництво будівельних матеріалів – 79%;
- металургія та металообробка – 78%.
Головними факторами, які впливають на кадрову забезпеченість, підприємства назвали:Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- Мобілізацію працівників – 79,4%;
- Обмеження щодо бронювання – 57,8%;
- Виїзд працівників за кордон – 52,3%;
- Нестачу кандидатів на ринку праці – 51,6%.
Війна є ключовим фактором впливу на брак робочої сили. Лише 46,9% вказують на причину "недостатня кваліфікація кандидатів", тобто вони не відповідають вимогам вакансії. Внутрішню міграцію працівників (45%) назвало фактично кожне друге підприємство, а лише 38,2% пояснили дефіцит кадрів неконкурентним рівнем зарплати,
– каже виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
Скільки бізнесів уже підвищили зарплати і чи планують ще
У 2026 році 38% опитаних підприємств уже підвищили зарплати своїм працівникам. Ще 59% компаній залишили виплати без змін, а 3% – зменшили їх. У середньому підвищення зарплат становило 11%.
Найбільше виплати зросли у:
- металургії та металообробці – на 15%;
- хімічній промисловості – на 12%;
- деревообробній галузі – на 12%.
Разом з цим до кінця року 29% підприємств планують збільшити зарплати. У середньому вони розраховують підвищити виплати на 12%. Найбільше таких планів мають підприємства:
- поліграфічної галузі – 55%;
- харчової промисловості – 37%;
- деревообробки – 34%.
Найменше схильні до підвищення зарплат підприємства машинобудування – 17%. Серед малих підприємств збільшити зарплати планують 33%, а серед середніх – 32%.
Серед підприємств, які планують підвищення зарплати, є ті, які вже з початку року її підвищували. Досить часто це підприємства, у яких критичний статус і їм потрібно підвищувати зарплату, щоб зберегти статус, або тільки його отримали чи були в процесі отримання, тому потрібно було підвищувати зарплату,
– розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.
До слова, українці дедалі вище оцінюють свою працю, однак очікування працівників і пропозиції компаній поки що не збігаються.
В окремих професіях роботодавці готові платити значно менше, ніж хочуть отримувати кандидати. Наприклад, у робітничих спеціальностях працівник може розраховувати на 50 тисяч гривень, тоді як компанія готова запропонувати лише 40 тисяч гривень.