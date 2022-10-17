У Росії припинили роботу 40% кінозалів

41% із 5,7 тисячі кінозалів закрився у Росії. Що стосується горизонт планування репертуару, то він скоротився до двох тижнів через вихід з російського ринку провідних іноземних студій.

Про це заявив голова російської Асоціації власників кінотеатрів Олексій Воронков, передають російські ЗМІ.

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На тлі відходу або призупинення роботи на російському ринку найбільших міжнародних кінокомпаній у країні було закрито понад 150 кінотеатрів – 7% від загальної кількості понад 2 100 майданчиків. А в деяких великих 12-зальних кінотеатрах Росії через брак контенту працює лише половина залів,

– йдеться у повідомленні.

Що стосується перспективи планування, то в Асоціації власників кінотеатрів не можуть розповісти, який контент виходитиме в лютому. Раніше прогнозували та планували на період терміном пів року – рік, то зараз горизонт планування щодо російських фільмів скоротився до трьох місяців максимум. Що стосується іноземних картин, то їх вже ніхто не планує.

Обрій планування виживання кінотеатрів скоротився до двох тижнів,

– сказав Воронков.

Раніше голлівудські кіностудії Sony, Warner Bros., Disney, Paramount Pictures та інші призупинили вихід своїх прем'єр у Росії та співпрацю з російськими прокатниками навесні цього року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.