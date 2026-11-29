Німеччина продовжує шукати кваліфікованих працівників у різних сферах, від медицини та інженерії до IT, освіти й управління. Для фахівців, чия професія входить до офіційного переліку дефіцитних, передбачені додаткові переваги під час працевлаштування та оформлення документів на проживання.

Які професії найбільше потрібні у Німеччині

У Німеччині існує офіційний перелік професій, у яких країна відчуває нестачу працівників. Вони називаються "професіями з дефіцитом кадрів" (Engpassberufe) і визначені в межах законодавства про кваліфіковану імміграцію, повідомляє Аusnews.de.

Найбільше вакансій для кваліфікованих працівників зосереджено у кількох сферах:

Медицина та охорона здоров'я. Німеччина шукає лікарів, медсестер, акушерок, фізіотерапевтів, оптометристів, сурдологів, дієтологів, логопедів та інших фахівців, які працюють із пацієнтами. Інженерія та технічні спеціальності. Попит є на промислових інженерів, машинобудівників, будівельних та інженерів-екологів, гірничих інженерів, хіміків-технологів і електротехніків. Архітектура та інфраструктура. Потрібні архітектори, геодезисти, містобудівники й дизайнери, які допомагають розвивати будівництво, житлову інфраструктуру та виробництво. IT. Роботодавці шукають програмістів, системних аналітиків, фахівців із баз даних, мережевих адміністраторів та інших експертів з інформаційних технологій. Освіта. У країні не вистачає вихователів дитячих садків, учителів різних предметів, педагогів з інформатики та мистецтва, а також фахівців, які працюють із дітьми з особливими потребами.

Кому ще бракує роботи в Німеччині

Дефіцит працівників відчувається не лише у медицині, технічних галузях та освіті. До переліку також входять управлінські посади, особливо у сферах, які активно розвиваються або переживають трансформацію. Зокрема, Німеччина потребує керівників:

виробничих підприємств і будівельних компаній;

у сфері постачання та логістики;

дитячих установ і соціальних служб;

у сфері охорони здоров'я;

у галузі професійних послуг.

Такий перелік дає змогу іноземним фахівцям орієнтуватися на вакансії, де роботодавці мають більше потреби у кваліфікованих кадрах.

Які переваги дають дефіцитні професії

Якщо спеціальність входить до офіційного списку дефіцитних, це може спростити працевлаштування та оформлення документів для переїзду до Німеччини. Зокрема, фахівці можуть претендувати на "Блакитну карту ЄС" за нижчим зарплатним порогом.

У 2026 році для більшості професій мінімальна зарплата для отримання "Блакитної карти ЄС" становить 50 700 євро на рік до вирахування податків. Водночас для дефіцитних професій поріг нижчий – 45 934,20 євро на рік.

Це означає, що претендувати на карту можуть фахівці, які ще не досягли високого рівня зарплати, але працюють у сфері, де Німеччина відчуває нестачу кадрів. Серед інших переваг:

Менше бюрократичних перешкод. У деяких випадках для працевлаштування не потрібно проходити перевірку пріоритету, під час якої роботодавець має довести, що відповідного кандидата не вдалося знайти в Німеччині чи інших країнах ЄС.

У деяких випадках для працевлаштування не потрібно проходити перевірку пріоритету, під час якої роботодавець має довести, що відповідного кандидата не вдалося знайти в Німеччині чи інших країнах ЄС. Можливість швидше оформити документи. Відсутність такої перевірки може скоротити процедуру отримання дозволу на роботу.

Відсутність такої перевірки може скоротити процедуру отримання дозволу на роботу. Додаткові бали для карти можливостей (Chancenkarte). Дефіцитна професія може допомогти під час оцінювання заявки на цей тип дозволу, який дає змогу шукати роботу в Німеччині.

Дефіцитна професія може допомогти під час оцінювання заявки на цей тип дозволу, який дає змогу шукати роботу в Німеччині. Можливість працювати під час пошуку основної вакансії. Власники карти можливостей за певних умов можуть працювати неповний робочий день.

Дефіцитна професія може бути перевагою не лише під час переїзду, а й після початку роботи в Німеччині. Зокрема, власники "Блакитної карти ЄС" можуть оформити постійний дозвіл на проживання після 33 місяців роботи.

Якщо працівник володіє німецькою мовою на рівні B1, цей термін може скоротитися до 21 місяця. Таким чином, затребувана спеціальність, відповідна зарплата та знання мови можуть допомогти швидше отримати право на постійне проживання в країні.

Нагадаємо, що кадрова криза в Європі посилює боротьбу за спеціалістів, тому Німеччина, Польща та Чехія шукають працівників. Це стимулює дедалі активніший відтік цінних інженерних і медичних кадрів з інших країн.