Попри атаки власник "Сільпо" шукає понад 1 600 працівників: кому готові платити
Попри часткове призупинення найму на окремі офісні посади після російських атак, Fozzy Group продовжує активно набирати працівників у магазинах, на складах і виробництвах. Станом на кінець серпня у групи компаній було 1614 актуальних вакансій по Україні.
Вакансії в "Сільпо": кого компанія хоче наймати
Fozzy Group – власник "Сільпо" та "Фори", найбільше відкритих вакансій в компанії припадає на логістичний напрям, пише "РБК-Україна".
Там шукають 940 працівників. Ще 535 вакансій відкрито у супермаркетах, а 139 працівників потрібні на виробництва. Серед спеціальностей, які зараз мають найбільший попит, зокрема:
- вантажники;
- приймальники товару;
- продавці;
- кухарі;
- пекарі;
- комплектувальники;
- керівники середньої ланки.
Водночас у Fozzy Group зазначають, що після російських атак найм на частину офісних позицій було призупинено. Натомість компанія продовжує набирати персонал на ті напрямки, які безпосередньо пов'язані з роботою магазинів, логістикою та виробництвом.
У компанії пояснюють активний найм перебудовою логістики після російських атак на інфраструктуру, а також продовженням розвитку мережі "Сільпо". Зокрема, протягом останнього тижня відкрили три нові супермаркети. Для роботи в них найняли 170 працівників.
Чи закриються "Сільпо" й "АТБ" через дефіцит продуктів
Українців запевнили, що ризику фізичного дефіциту базових продуктів наразі немає. Але у майбутньому можливе подорожчання товарів.
Одна з причин – це зміна логістики. Попередній економічний розрахунок демонструє, що перехід на доставку автотранспортом може збільшити ціну на продовольчий кошик у середньому на 2,5 – 3%. Але фізичного дефіциту продуктів не було зафіксовано.