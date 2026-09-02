Вакансії в "Сільпо": кого компанія хоче наймати

Fozzy Group – власник "Сільпо" та "Фори", найбільше відкритих вакансій в компанії припадає на логістичний напрям, пише "РБК-Україна".

Там шукають 940 працівників. Ще 535 вакансій відкрито у супермаркетах, а 139 працівників потрібні на виробництва. Серед спеціальностей, які зараз мають найбільший попит, зокрема:

вантажники;

приймальники товару;

продавці;

кухарі;

пекарі;

комплектувальники;

керівники середньої ланки.

Водночас у Fozzy Group зазначають, що після російських атак найм на частину офісних позицій було призупинено. Натомість компанія продовжує набирати персонал на ті напрямки, які безпосередньо пов'язані з роботою магазинів, логістикою та виробництвом.

У компанії пояснюють активний найм перебудовою логістики після російських атак на інфраструктуру, а також продовженням розвитку мережі "Сільпо". Зокрема, протягом останнього тижня відкрили три нові супермаркети. Для роботи в них найняли 170 працівників.

Чи закриються "Сільпо" й "АТБ" через дефіцит продуктів

Українців запевнили, що ризику фізичного дефіциту базових продуктів наразі немає. Але у майбутньому можливе подорожчання товарів.

Одна з причин – це зміна логістики. Попередній економічний розрахунок демонструє, що перехід на доставку автотранспортом може збільшити ціну на продовольчий кошик у середньому на 2,5 – 3%. Але фізичного дефіциту продуктів не було зафіксовано.