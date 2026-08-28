Удари Росії про складах: які збитки нарахувала Fozzy Group
Причиною таких рішень стали наслідки російських атак по бізнесу, пише Forbes Ukraine.
Лише у серпні постраждали 10 розподільчих центрів Fozzy Group, які забезпечували постачання товарів до магазинів "Сільпо", "Thrash! Траш!", "Фора" та Fozzy.
Крім того, російська атака знищила супермаркет "Сільпо" у Кривому Розі. У ніч із 27 на 28 серпня також були пошкоджені гіпермаркет Fozzy та виробничі об'єкти компанії у Вишневому.
Ми втратили частину логістичної й виробничої інфраструктури та товарних запасів, – зазначають у пресслужбі компанії. Водночас суттєво зросли витрати на логістику, адже нам довелося оперативно перебудовувати маршрути й відновлювати ланцюги постачання,
– повідомили в компанії.
Які витрати заморозила компанія
Наразі головним операційним завданням Fozzy Group називає стабілізацію постачання. Паралельно компанія переглядає витрати, щоб зберегти фінансову стійкість. Частина рішень безпосередньо стосується працівників. Fozzy Group:
- не проводитиме запланований на осінь перегляд зарплат;
- призупинила преміювання за III та IV квартали;
- з 1 жовтня призупинила програму добровільного медичного страхування;
- зупинила найм на відкриті вакансії.
У групі наголошують, що зараз пріоритетом є відновлення стабільного постачання товарів до магазинів і перебудова роботи після втрати частини логістичних потужностей.