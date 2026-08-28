Удары России по складам: какой ущерб подсчитала Fozzy Group

Причиной таких решений стали последствия российских атак на бизнес, пишет Forbes Ukraine.

Только в августе пострадали 10 распределительных центров Fozzy Group, которые обеспечивали поставки товаров в магазины "Сильпо", "Thrash! Траш!", "Фора" и Fozzy.

Кроме того, российская атака уничтожила супермаркет "Сильпо" в Кривом Роге. В ночь с 27 на 28 августа также были повреждены гипермаркет Fozzy и производственные объекты компании в Вишневом.

Мы потеряли часть логистической и производственной инфраструктуры, а также товарных запасов, – отмечают в пресс-службе компании. В то же время существенно выросли расходы на логистику, ведь нам пришлось оперативно перестраивать маршруты и восстанавливать цепочки поставок,

– сообщили в компании.

Какие расходы заморозила компания

В настоящее время главной операционной задачей Fozzy Group называет стабилизацию поставок. Параллельно компания пересматривает расходы, чтобы сохранить финансовую устойчивость. Часть решений напрямую касается сотрудников. Fozzy Group:

не будет проводить запланированный на осень пересмотр зарплат;

приостановила выплату премий за III и IV кварталы;

с 1 октября приостановила программу добровольного медицинского страхования;

приостановила набор персонала на открытые вакансии.

В группе подчеркивают, что сейчас приоритетом является восстановление стабильных поставок товаров в магазины и перестройка работы после потери части логистических мощностей.