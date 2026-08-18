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Бізнес Актуальні новини Дефіцит кадрів ударив по Росії: влада вже "заманює" північнокорейських мігрантів
18 серпня, 10:57
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Дефіцит кадрів ударив по Росії: влада вже "заманює" північнокорейських мігрантів

Альбіна Ковпак

Російська економіка дедалі гостріше стикається з проблемою, яку вже складно приховувати, – дефіцитом працівників. Людей, готових займати вакансії, стає недостатньо, а компенсувати нестачу кадрів технологіями Росія також не може.

Російський ринок праці зіткнувся з кадровим голодом

Проблемою на ринку праці Росії нарешті почали займатися навіть російські чиновники: Мінпромторг і Мінекономрозвитку шукають причини низької продуктивності праці, адже офіційний рівень безробіття опустився до 2,2%, повідомили в СЗРУ.

Показник офіційного безробіття при цьому не обов'язково відображає реальний масштаб проблеми. Статистика не враховує значну частину прихованого безробіття – людей, які перебувають у вимушених відпустках, працюють неповний день тощо. Якщо враховувати такі форми незайнятості, реальний показник може бути значно вищим – 20 – 30%.

Чому ШІ не може замінити людей

Ще одна проблема для російської економіки полягає в тому, що кадровий дефіцит майже нічим компенсувати.

За продуктивністю праці Росія посідає лише 37-ме місце у світі. Автоматизація також залишається недостатньою: на 10 тисяч працівників припадає приблизно 40 роботів, тоді як середній світовий показник становить близько 177.

Ще гірша ситуація із впровадженням штучного інтелекту – за цим показником РФ займає 119-те місце у світі.

Мігранти не вирішили проблеми

Роками російська влада говорила про розвиток власних технологій, модернізацію виробництва та імпортозаміщення. Однак тепер чиновникам доводиться шукати способи підвищити ефективність старої економічної моделі, яка не справляється з дефіцитом робочої сили.

Один із найбільш показових прикладів – спроби залучати північнокорейських працівників:

  • Спочатку Росія намагалася запросити корейців на роботу двірниками із зарплатою близько 55 тисяч рублів на місяць. Цей план не дав очікуваного результату.
  • Тепер Москва намагається залучати до роботи на російських підприємствах жінок із КНДР, пропонуючи їм уже від 80 тисяч рублів.

Що відбувається з російським ринком праці

Ситуація показує, наскільки глибоким став кадровий дефіцит у Росії. Проблема при цьому не обмежується кількістю людей. Російська економіка має одночасно вирішити питання:

  1. Нестачі працівників;
  2. Низької продуктивності праці;
  3. Недостатньої автоматизації;
  4. Слабкого впровадження сучасних технологій.

У результаті кадровий дефіцит стає одним із головних обмежень для подальшого розвитку російської економіки.

До слова, російський бізнес масово переглядає свої кадрові плани. 23% підприємств планують оптимізацію штату, здебільшого – у межах до 10%.

Також більша частина підприємств заявили, що поки що не збираються змінювати кількість співробітників, а розширювати команди мають намір 14% компаній.

Скорочення зачіпають навіть найбільших роботодавців – Ощадбанк, РЖД, "Газпром". Водночас дефіцит кадрів залишається у виробництві, будівництві, транспорті, логістиці та IT. 

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