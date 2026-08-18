Російський ринок праці зіткнувся з кадровим голодом

Проблемою на ринку праці Росії нарешті почали займатися навіть російські чиновники: Мінпромторг і Мінекономрозвитку шукають причини низької продуктивності праці, адже офіційний рівень безробіття опустився до 2,2%, повідомили в СЗРУ.

Показник офіційного безробіття при цьому не обов'язково відображає реальний масштаб проблеми. Статистика не враховує значну частину прихованого безробіття – людей, які перебувають у вимушених відпустках, працюють неповний день тощо. Якщо враховувати такі форми незайнятості, реальний показник може бути значно вищим – 20 – 30%.

Чому ШІ не може замінити людей

Ще одна проблема для російської економіки полягає в тому, що кадровий дефіцит майже нічим компенсувати.

За продуктивністю праці Росія посідає лише 37-ме місце у світі. Автоматизація також залишається недостатньою: на 10 тисяч працівників припадає приблизно 40 роботів, тоді як середній світовий показник становить близько 177.

Ще гірша ситуація із впровадженням штучного інтелекту – за цим показником РФ займає 119-те місце у світі.

Мігранти не вирішили проблеми

Роками російська влада говорила про розвиток власних технологій, модернізацію виробництва та імпортозаміщення. Однак тепер чиновникам доводиться шукати способи підвищити ефективність старої економічної моделі, яка не справляється з дефіцитом робочої сили.

Один із найбільш показових прикладів – спроби залучати північнокорейських працівників:

Спочатку Росія намагалася запросити корейців на роботу двірниками із зарплатою близько 55 тисяч рублів на місяць. Цей план не дав очікуваного результату.

Тепер Москва намагається залучати до роботи на російських підприємствах жінок із КНДР, пропонуючи їм уже від 80 тисяч рублів.

Що відбувається з російським ринком праці

Ситуація показує, наскільки глибоким став кадровий дефіцит у Росії. Проблема при цьому не обмежується кількістю людей. Російська економіка має одночасно вирішити питання:

Нестачі працівників; Низької продуктивності праці; Недостатньої автоматизації; Слабкого впровадження сучасних технологій.

У результаті кадровий дефіцит стає одним із головних обмежень для подальшого розвитку російської економіки.

До слова, російський бізнес масово переглядає свої кадрові плани. 23% підприємств планують оптимізацію штату, здебільшого – у межах до 10%.

Також більша частина підприємств заявили, що поки що не збираються змінювати кількість співробітників, а розширювати команди мають намір 14% компаній.

Скорочення зачіпають навіть найбільших роботодавців – Ощадбанк, РЖД, "Газпром". Водночас дефіцит кадрів залишається у виробництві, будівництві, транспорті, логістиці та IT.