Російський ринок праці зіткнувся з кадровим голодом
Проблемою на ринку праці Росії нарешті почали займатися навіть російські чиновники: Мінпромторг і Мінекономрозвитку шукають причини низької продуктивності праці, адже офіційний рівень безробіття опустився до 2,2%, повідомили в СЗРУ.
Показник офіційного безробіття при цьому не обов'язково відображає реальний масштаб проблеми. Статистика не враховує значну частину прихованого безробіття – людей, які перебувають у вимушених відпустках, працюють неповний день тощо. Якщо враховувати такі форми незайнятості, реальний показник може бути значно вищим – 20 – 30%.
Чому ШІ не може замінити людей
Ще одна проблема для російської економіки полягає в тому, що кадровий дефіцит майже нічим компенсувати.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
За продуктивністю праці Росія посідає лише 37-ме місце у світі. Автоматизація також залишається недостатньою: на 10 тисяч працівників припадає приблизно 40 роботів, тоді як середній світовий показник становить близько 177.
Ще гірша ситуація із впровадженням штучного інтелекту – за цим показником РФ займає 119-те місце у світі.
Мігранти не вирішили проблеми
Роками російська влада говорила про розвиток власних технологій, модернізацію виробництва та імпортозаміщення. Однак тепер чиновникам доводиться шукати способи підвищити ефективність старої економічної моделі, яка не справляється з дефіцитом робочої сили.
Один із найбільш показових прикладів – спроби залучати північнокорейських працівників:
- Спочатку Росія намагалася запросити корейців на роботу двірниками із зарплатою близько 55 тисяч рублів на місяць. Цей план не дав очікуваного результату.
- Тепер Москва намагається залучати до роботи на російських підприємствах жінок із КНДР, пропонуючи їм уже від 80 тисяч рублів.
Що відбувається з російським ринком праці
Ситуація показує, наскільки глибоким став кадровий дефіцит у Росії. Проблема при цьому не обмежується кількістю людей. Російська економіка має одночасно вирішити питання:
- Нестачі працівників;
- Низької продуктивності праці;
- Недостатньої автоматизації;
- Слабкого впровадження сучасних технологій.
У результаті кадровий дефіцит стає одним із головних обмежень для подальшого розвитку російської економіки.
До слова, російський бізнес масово переглядає свої кадрові плани. 23% підприємств планують оптимізацію штату, здебільшого – у межах до 10%.
Також більша частина підприємств заявили, що поки що не збираються змінювати кількість співробітників, а розширювати команди мають намір 14% компаній.
Скорочення зачіпають навіть найбільших роботодавців – Ощадбанк, РЖД, "Газпром". Водночас дефіцит кадрів залишається у виробництві, будівництві, транспорті, логістиці та IT.