Яка країна, таке й пиво: росіяни купуватимуть напій у Північної Кореї

Росіяни знайшли чим змінити європейське пиво, яке після нових мит може стати не по кишені місцевому населенню. Як завжди, аналог цілком вартує їх рівню.

Новий імпортер пива для росіян

Як відомо, у Росії планують підвищити мито на пиво з "недружніх" країн. Відтак, якісна продукція, яка визнана у світі, стане не по кишені місцевим мешканцям.

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Однак для росіян знайшли "аналог", який точно їх вартує. "Вастокбіртрейд" отримав дозвіл на те, щоб завозити пиво з Північної Кореї.

Яке пиво продаватимуть росіянам

Наразі відомо, що йдеться про світле фільтроване пиво XINBALU 1999 та "Станція Харбін". Компанія Heilongjiang Quanrun Beer Co, яка є виробником цього пива, зареєстрована у КНДР.

Імпортна декларація серійна, тобто завозити північнокорейське пиво росіянам будуть на постійній основі. Щоб відкрито не говорити про провал з якісною продукцією західних країн, чиновники кажуть, що пиво з КНДР – це "нішевий" продукт.

Чи зможе Росія робити власне пиво

Чехія та Німеччина постачають 80% хмелю, який використовують російські пивовари. Якщо на продукцію цих країн підвищать мито, вони можуть відповісти дзеркальними експортними обмеження, що може залишити російських пивоварів без сировини.