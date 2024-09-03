Скільки картин підуть на продаж

Як повідомила очільниця Національного агентства з розшуку та управління активами Олена Дума, експерти вже провели роботу щодо оцінювання картин з колекції зрадника Віктора Медведчука. Тепер можна точно сказати, скільки з них повинні залишитися на балансі держави.

Читайте також Катастрофічне падіння: прибутки російського бізнесу знизилися в 4 рази

Загалом в колекції зрадника було 284 картини. 148 з них визнали такими, що мають культурну цінність та повинні стати надбанням наступних поколінь, їх передали до Національного художнього музею України.

Що буде з рештою картин

Інші 136 картин не мають значної культурної цінності, тому їх продадуть через систему "Прозорро.Продажі". Усі кошти, які вдасться виручити з аукціонів, спрямують на підтримку Збройних Сил України.

Також Олена Дума зазначила, що раніше в АРМА не було законодавчого механізму, який би давав право передавати заарештовані цінності до музеїв. Однак вже зараз Верховна Рада розглядатиме законопроєкт №11280-1, який додає цю можливість в управління культурними цінностями та іншими активами.