Скільки втратили російські компанії за літо

Згідно з даними, у порівнянні з червнем минулого року, коли прибутки компаній становили 3,27 трильйона рублів, вони втратили понад 2,4 трильйона рублів, що еквівалентно майже 27 мільярдам доларів. У порівнянні з травнем, сальдований прибуток в економіці скоротився в 3,4 раза, або на 2,13 трильйона рублів.

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Фінансовий результат російської економіки за підсумками червня 2024 року різко скоротився: прибутки мінус збитки зменшилися в чотири рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склавши 860 мільярдів рублів. Промисловість також зазнала втрат: у червні показники впали на 0,8% у порівнянні з червнем минулого року, а порівняно з травнем 2024 року – на 1,5%.

Цікаво! Фінансової кризи особливо стала вугільна промисловість, яка через санкції втратила експортні ринки.

За підсумками першого півріччя, російські підприємства зіткнулися з серйозними фінансовими труднощами:

Збитки вугільної галузі склали 7,1 мільярда рублів, у той час, як торік вона принесла прибуток у розмірі 282,5 мільярда рублів.

Металургійна промисловість втратила 9% прибутку через санкції, які обмежили можливість експорту металу на Захід.

Прибутки нафтопереробних заводів впали на 22%, і протягом півріччя виробництво зупинялося щонайменше 10 разів.

Компанії роздрібної торгівлі зазнали понад 26% втрат у прибутках, а якщо виключити автосалони, цей показник зменшився майже вдвічі — на 46,1%.

Загалом, російський бізнес втрачає рентабельність на тлі уповільнення економіки, а банківська система стикається з дедалі більшими проблемами у сфері транскордонних платежів.