Яку інформацію приховують
Як повідомляють російські ЗМІ, про наявність рішення не публікувати певні дані стає зрозуміло з останньої доповіді про динаміку промислових виробництв Росії. У цьому звіті уже були відсутні певні відомості.
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У доповіді була відсутня інформація, відносно об'ємів випуску у місячному вимірі:
- дизельного палива;
- топкового мазуту;
- скрапленого бутану;
- скрапленого пропану;
- коксу і напівкоксу з кам’яного вугілля.
Зверніть увагу! У доповіді також були відсутні відомості відносно виготовлення стабільного газового конденсату.
Як стверджують у Росстаті, рішення про приховування цієї інформації прийняв російський уряд.
Нагадаємо! В кінці травня 2024 року Росстат припинив публікувати дані про виробництво бензину на території Росії. Це рішення пояснювалось бажанням уникнути маніпуляцій з боку недобросовісних учасників ринку.