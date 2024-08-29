Яку інформацію приховують

Як повідомляють російські ЗМІ, про наявність рішення не публікувати певні дані стає зрозуміло з останньої доповіді про динаміку промислових виробництв Росії. У цьому звіті уже були відсутні певні відомості.

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У доповіді була відсутня інформація, відносно об'ємів випуску у місячному вимірі:

дизельного палива;

топкового мазуту;

скрапленого бутану;

скрапленого пропану;

коксу і напівкоксу з кам’яного вугілля.

Зверніть увагу! У доповіді також були відсутні відомості відносно виготовлення стабільного газового конденсату.

Як стверджують у Росстаті, рішення про приховування цієї інформації прийняв російський уряд.

Нагадаємо! В кінці травня 2024 року Росстат припинив публікувати дані про виробництво бензину на території Росії. Це рішення пояснювалось бажанням уникнути маніпуляцій з боку недобросовісних учасників ринку.