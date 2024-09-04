Новий імпортер пива для росіян

Як відомо, у Росії планують підвищити мито на пиво з "недружніх" країн. Відтак, якісна продукція, яка визнана у світі, стане не по кишені місцевим мешканцям.

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Однак для росіян знайшли "аналог", який точно їх вартує. "Вастокбіртрейд" отримав дозвіл на те, щоб завозити пиво з Північної Кореї.

Яке пиво продаватимуть росіянам

Наразі відомо, що йдеться про світле фільтроване пиво XINBALU 1999 та "Станція Харбін". Компанія Heilongjiang Quanrun Beer Co, яка є виробником цього пива, зареєстрована у КНДР.

Імпортна декларація серійна, тобто завозити північнокорейське пиво росіянам будуть на постійній основі. Щоб відкрито не говорити про провал з якісною продукцією західних країн, чиновники кажуть, що пиво з КНДР – це "нішевий" продукт.

Чи зможе Росія робити власне пиво

Чехія та Німеччина постачають 80% хмелю, який використовують російські пивовари. Якщо на продукцію цих країн підвищать мито, вони можуть відповісти дзеркальними експортними обмеження, що може залишити російських пивоварів без сировини.