Росія тимчасово зупиняє два великі газові проєкти через санкції

Західні санкції проти компанії "Новатек" призвели до замороження її планів з будівництва нових заводів зі зрідження газу. Відтак, два великі проєкти стали на паузу.

Будівництво заводів на паузі

Йдеться зокрема про Мурманський LNG, який мав стати найбільшим заводом зі зрідження газу в Росії, повідомляють російські ЗМІ.

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На заводі мало бути три лінії по 6,8 мільйона тонн кожна. Крім того, на паузу став Обський LNG в арктичному порту Сабетта, де мало бути дві лінії по 3 мільйони тонн кожна.

Зауважте! Роботи на обох проєктах зупинені, і наразі невідомо, коли компанія "Новатек" повернеться до їх реалізації. Компанія зараз зосереджена на завершенні будівництва Арктик LNG-2 та запуску відвантажень.

Чи є варіант обійти санкції

Через санкції "Новатек" може зробити пріоритетом будівництво Обського газохімічного комплексу, де планують виробляти аміак і карбамід для експорту в країни Азійсько-тихоокеанського регіону через Північний Льодовитий океан.

Для цього потрібні спеціальні судна-балкери льодового класу, які простіше будувати, ніж танкери для газу.

LNG-заводи Мурманськ і Об мали стати наступними великими проєктами "Новатеку" після Арктик LNG-2. Обський завод планували реалізувати разом з Обським газохімічним комплексом.

Зауважте! Хоча перша лінія Арктик LNG-2 вже збудована, експорт газу з цього заводу ускладнений через санкції Заходу.