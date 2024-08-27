Індія скоротила постачання нержавіючої сталі до Росії: у чому причина

Російські підприємства зіткнулися з різким скороченням постачання нержавіючої сталі від одного з основних постачальників - Індії. За перше півріччя Росія імпортувала лише 20 тисяч тонн індійської нержавіючої сталі, що втричі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Скорочення постачання нержавіючої сталі

Минулого року Індія забезпечувала 20% імпорту нержавіючої сталі до Росії, загальний обсяг якої становив 486 тисяч тонн, повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також Наприкінці серпня закон про домашніх працівників вступить у дію

Власного виробництва в достатніх обсягах у Росії немає, і залежність від імпорту досягає 70−80%.

Нержавіюча сталь використовується в машинобудуванні, виробництві побутової техніки, електроустаткуванні, трубах для нафтогазової галузі та нафтохімії, а також для потреб військово-промислового комплексу.

Головною причиною різкого скорочення постачання нержавіючої сталі з Індії стали проблеми в Червоному морі, де повстанці-хусити атакують контейнеровози.

Зауважте! Це призвело до значного збільшення часу транзиту та зростання вартості фрахту – в середньому на 100%, а на деяких маршрутах навіть на 300%.

Залежність Росії від імпорту

Крім Індії, нержавіючу сталь до Росії постачають Китай (понад половину обсягів), Індонезія (6,5%) та Туреччина (2%).

Уряд Росії поставив завдання суттєво знизити залежність від імпорту нержавіючої сталі. Відповідно до стратегії розвитку металургійної промисловості, до 2030 року країна має забезпечувати до 85% своїх потреб власним виробництвом.

Зауважте! Найбільший завод із виробництва нержавіючої сталі потужністю 500 тисяч тонн на рік планується збудувати у Волгоградській області компанією "Норнікель". Запуск заводу заплановано на 2026 рік.