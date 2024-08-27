Сокращение поставок нержавеющей стали

В прошлом году Индия обеспечивала 20% импорта нержавеющей стали в Россию, общий объем которой составил 486 тысяч тонн, сообщают российские СМИ.

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Собственного производства в достаточных объемах у России нет, и зависимость от импорта достигает 70-80%.

Нержавеющая сталь используется в машиностроении, производстве бытовой техники, электрооборудовании, трубах для нефтегазовой отрасли и нефтехимии, а также для нужд военно-промышленного комплекса.

Главной причиной резкого сокращения поставок нержавеющей стали из Индии стали проблемы в Красном море, где повстанцы-хуситы атакуют контейнеровозы.

Обратите внимание! Это привело к значительному увеличению времени транзита и росту стоимости фрахта – в среднем на 100%, а на некоторых маршрутах даже на 300%.

Зависимость России от импорта

Кроме Индии, нержавеющую сталь в Россию поставляют Китай (более половины объемов), Индонезия (6,5%) и Турция (2%).

Правительство России поставило задачу существенно снизить зависимость от импорта нержавеющей стали. Согласно стратегии развития металлургической промышленности, до 2030 года страна должна обеспечивать до 85% своих потребностей собственным производством.

Обратите внимание! Крупнейший завод по производству нержавеющей стали мощностью 500 тысяч тонн в год планируется построить в Волгоградской области компанией "Норникель". Запуск завода запланирован на 2026 год.