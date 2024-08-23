Какие права будут иметь домашние работники

Согласно закону, который вступит в действие вскоре, определяется понятие домашнего труда и домашних работников, а их правовой статус закрепляется.

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Кто такие домашние работники Это лицо, которому не менее 16 лет и которое выполняет домашний труд в рамках трудовых отношений с работодателем – физическим лицом.

Поэтому домашние работники будут иметь дополнительные права и гарантии. Кроме того, в трудовом договоре предусматривается возможность предоставления жилья таким работникам и запрет на самостоятельное отчисление за пользование жильем из заработной платы домашнего работника.

Отдельно предусмотрено законодательную гарантию домашнему работнику о необходимости обеспечения уважения его чести, достоинства и неприкосновенности личной жизни. При этом работодателю предоставлена гарантия о запрете для домашнего работника разглашать конфиденциальную информацию, которая стала известна домашнему работнику и связи с выполнением им своих трудовых обязанностей и проживанием в домашнем хозяйстве,

– говорится в пояснении.

Как урегулировано домашнее время и отдых

Предусмотрены альтернативные варианты выбора системы учета рабочего времени,

Закреплены гарантии по использованию труда домашних работников при сверхурочных работах,

Есть гарантии домашних работников при привлечении к дежурству и при сопровождении членов домашнего хозяйства на их отдыхе.

В то же время, учитывая определенные особенности использования труда домашних работников, введены следующие меры:

разумная дифференциация для работодателя и работника о сроках предотвращения прекращения трудового договора,

предусмотрены случаи прекращения трудового договора в случае смерти одной из сторон трудовых правоотношений,

закреплены случаи предоставления возможности каждой стороне немедленно расторгнуть трудовой договор в случаях, что нанесли или могли нанести ей определенный вред.

Интересно! Работодатели домашних работников освобождены от уплаты Единого социального взноса. А для домашних работников предусмотрено добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования.