Які права матимуть домашні працівники

Згідно із законом, що вступить в дію незабаром, визначається поняття домашньої праці та домашніх працівників, а їхній правовий статус закріплюється.

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Хто такі домашні працівники Це особа, якій не менше 16 років та яка виконує домашню працю у межах трудових відносин з роботодавцем – фізичною особою.

Відтак домашні працівники матимуть додаткові права та гарантії. Крім того, в трудовому договорі передбачається можливість надання житла таким працівникам та заборона на самостійне відрахування за користування житлом із заробітної плати домашнього працівника.

Окремо передбачено законодавчу гарантію домашньому працівникові щодо необхідності забезпечення поваги до його честі, гідності та недоторканності особистого життя. При цьому роботодавцю надано гарантію щодо заборони для домашнього працівника розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відома домашньому працівнику і зв’язку з виконанням ним своїх трудових обов’язків та проживанням у домашньому господарстві,

– йдеться в поясненні.

Як врегульовано домашній час та відпочинок

Передбачено альтернативні варіанти вибору системи обліку робочого часу,

Закріплено гарантії щодо використання праці домашніх працівників при надурочних роботах,

Є гарантії домашніх працівників при залученні до чергування та при супроводженні членів домашнього господарства на їх відпочинку.

Водночас з огляду на певні особливості використання праці домашніх працівників, запроваджені такі заходи:

розумна диференціація для роботодавця й працівника про терміни запобігання припинення трудового договору,

передбачено випадки припинення трудового договору в разі смерті однієї зі сторін трудових правовідносин,

закріплено випадки надання можливості кожній стороні негайно розірвати трудовий договір у випадках, що завдали чи могли завдати їй певної шкоди.

Цікаво! Роботодавців домашніх працівників звільнено від сплати Єдиного соціального внеску. А для домашніх працівників передбачено добровільну учать у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.