Індексація зарплат

У своїй нещодавній заяві бухгалтер Любов Тимченко розповіла про постанову, яка зобов'язує всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, проводити індексацію заробітної плати своїм працівникам. Цей мандат також поширюється на ФОП, які використовують найману працю.

Читайте також У ЄС знайшли понад 45 тисяч компаній з російською участю

Індексація грошових доходів населення відбувається, коли індекс споживчих цін перевищив поріг індексації 103%,

– пояснює Тимченко.

Індексувати будуть суми, що не перевищують прожитковий мінімум, встановлений урядом. Тобто індексується лише частина зарплати особи – нині вона складає 3 028 гривень.

Нагадаємо! Якщо роботодавець не індексує виплати працівника, його можуть притягнути до відповідальності.

Такі штрафи накладаються, як правило, на директора, головного бухгалтера або ФОП,

– наголошує експертка.

Такий штраф може скласти 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, а також адміністративний штраф – від 510 до 1 700 гривень. У разі повторного порушення протягом року штраф збільшується до 1 700 – 5 100 гривень.

Зокрема це стосується працівників:

неповнолітніх,

вагітних жінок,

батьків-одинаків,

батьків, які виховують дитину до 14 років,

батьків, які виховують дитину з інвалідністю.

Зауважте! Індексація проводиться з першого числа місяця, що йде за тим, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін. Цей індекс публікується Держстатом не пізніше 10 числа кожного місяця.