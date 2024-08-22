Индексация зарплат
В своем недавнем заявлении бухгалтер Любовь Тимченко рассказала о постановлении, которое обязывает все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, проводить индексацию заработной платы своим работникам. Этот мандат также распространяется на ФЛП, которые используют наемный труд.
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Индексация денежных доходов населения происходит, когда индекс потребительских цен превысил порог индексации 103%,
– объясняет Тимченко.
Индексировать будут суммы, не превышающие прожиточный минимум, установленный правительством. То есть индексируется только часть зарплаты лица – сейчас она составляет 3 028 гривен.
Напомним! Если работодатель не индексирует выплаты работника, его могут привлечь к ответственности.
Такие штрафы накладываются, как правило, на директора, главного бухгалтера или ФЛП,
– отмечает эксперт.
Такой штраф может составить 10 минимальных заработных плат за каждого работника, а также административный штраф – от 510 до 1 700 гривен. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 1 700 – 5 100 гривен.
В частности это касается работников:
- несовершеннолетних,
- беременных женщин,
- родителей-одиночек,
- родителей, которые воспитывают ребенка до 14 лет,
- родителей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.
Обратите внимание! Индексация проводится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором официально опубликован индекс потребительских цен. Этот индекс публикуется Госстатом не позднее 10 числа каждого месяца.