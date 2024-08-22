Индексация зарплат

В своем недавнем заявлении бухгалтер Любовь Тимченко рассказала о постановлении, которое обязывает все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, проводить индексацию заработной платы своим работникам. Этот мандат также распространяется на ФЛП, которые используют наемный труд.

Читайте также В ЕС нашли более 45 тысяч компаний с российским участием

Индексация денежных доходов населения происходит, когда индекс потребительских цен превысил порог индексации 103%,

– объясняет Тимченко.

Индексировать будут суммы, не превышающие прожиточный минимум, установленный правительством. То есть индексируется только часть зарплаты лица – сейчас она составляет 3 028 гривен.

Напомним! Если работодатель не индексирует выплаты работника, его могут привлечь к ответственности.

Такие штрафы накладываются, как правило, на директора, главного бухгалтера или ФЛП,

– отмечает эксперт.

Такой штраф может составить 10 минимальных заработных плат за каждого работника, а также административный штраф – от 510 до 1 700 гривен. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 1 700 – 5 100 гривен.

В частности это касается работников:

несовершеннолетних,

беременных женщин,

родителей-одиночек,

родителей, которые воспитывают ребенка до 14 лет,

родителей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

Обратите внимание! Индексация проводится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором официально опубликован индекс потребительских цен. Этот индекс публикуется Госстатом не позднее 10 числа каждого месяца.