Росіяни легко купують західні чіпи для ракет та винищувачів на мільйони доларів: хто їм сприяє

Попри санкції росіяни продовжують купувати західні чіпи для своєї зброї. Це великі партії на десятки, а то й сотні мільйонів доларів.

Санкції працюють, але не завжди

З вересня 2022 по червень 2024 року компанії з Білорусі відправляли у Росію мікросхеми західного виробництва. Загальну вартість товару оцінюють у 125 мільйонів доларів, десь 400 тисяч коштували західні чипи, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення росЗМІ.

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Відтак, попри чинні санкції росіяни отримують важливі мікроелементи для зброї, яку вони використовують у війні проти України. Якщо говорити про "білоруську" схему, то до неї було задіяне найближче оточення диктатора Лукашенка.

Які західні чипи отримали росіяни

Впродовж близько двох років росіяни отримали приблизно 10 тисяч мікросхем американських та європейських виробників. Продукцію Intel вони використовують для запуску та навігації авіабомб. Також вони застосовують її в безпілотниках "Корсар", ракетах "Калібр" і винищувачах Су-35С, Су-34.

Усі компанії, які пов'язані з постачанням мікросхем до Росії, зареєстровані на найближче оточення Лукашенка. Це вже далеко не перший випадок, коли росіяни за допомогою третіх країн легко обходять обмеження та отримують необхідні для війни проти України технології.