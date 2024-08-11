Болючіше за всі санкції разом: у Росії мито на імпортне пиво підвищать у 10 разів

Вже скоро росіяни зможуть надовго забути про смак хорошого пива. Тривалий час їм доведеться обмежитися тим, що може запропонувати їхнє виробництво.

Нове "покращення" у Росії

Російський Мінфін розглядає можливість підвищення мита на імпортне пиво у 10 разів. Йдеться про товари з країн, які окупанти вважають "недружніми".

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Про ідею вже повідомили місцевих виробників. Ті радо прийняли пропозицію, адже конкурувати з якісним іноземним товаром на рівних просто не в змозі.

Чи зможуть росіяни варити власне пиво у потрібних об'ємах

Представники компаній-імпортерів наголошують, що Чехія та Німеччина, звідки Росія здебільшого імпортує пиво, можуть відповісти обмеженнями на експорт хмелю, а це основні постачальники сировини.

Як збирається реагувати ринок

Російські ресторатори збираються купувати іноземне пиво за будь-яку ціну, навідріз відмовляючись співпрацювати з місцевими виробниками. У магазинах після підвищення мита імпортне пиво буде коштувати приблизно 250 рублів.