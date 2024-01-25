Яка країна, такий і бізнес: у Росії ціни на труни сягнули рекорду
Російські підприємці користаються утилізацією, яку влаштувала своїм громадянам російська армія. Поки увесь світ намагається розвивати штучний інтелект та інші сфери, на території агресора наразі безпрограшною інвестицією є лише ритуальні послуги.
Ціни на труни у Росії сягнули рекорду
У путінській імперії відбулося чергове досягнення. Щоправда, похизуватися ним на світових бізнес-форумах окупантам навряд чи вдасться.
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Як повідомили російські ЗМІ та Росстат, у 2022 – 2023 роках вартість виготовлення труни підскочила аж на 22%. У перший рік повномасштабного вторгення ціни стрибнули на 15%, потім також продовжили зростання.
Цікаво, що у 2021 році в Росії через пандемію була просто безпрецедентна в сучасній історії смертність, але навіть тоді труни були дешевші. Якщо порівнювати з тим періодом, то ціна зросла на понад 36%.Важливо! За даними Генштабу, у війні проти України Росія втратила 379 610 солдатів.
Відтак, навіть офіційна статистика росіян визнає, що стрибок цін на труни став рекордним. Але це ще не кінець – риття могил також зростає із двозначною швидкістю. З початком повномасштабного вторгнення ціна зросла на 20% та продовжує йти догори, перевищивши усі попередні рекорди.
Окрім великого попиту подорожчання ритуальних послуг у Росії також пояснюють подорожчанням дерева і металу на виробництво трун.