Удари по Росії об'єднують: Amazon і Google долучаться до Microsoft у блокуванні росіян
Microsoft, Amazon та Google – затяті конкуренти, які завжди намагаються бути попереду. Однак є ініціативи, які здатні згуртувати навіть їх.
Тотальне блокування хмарних сервісів у Росії
20 березня компанія Microsoft заблокує свої хмарні сервіси для російських користувачів. До цього рішення приєдналися також Amazon та Google.
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Відповідну заяву росіянам надіслала компанія Softline, яка є найбільшим дистрибютором Microsoft на російському ринку.
Від імені ГК Softline ми підтверджуємо отримання офіційної інформації від Microsoft і Amazon про призупинення з 20 березня 2024 року доступу до хмарних продуктів на території Росії. У зв'язку з цим ГК Softline попереджає про можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google,
– йдеться у заяві.
Тепер росіяни не зможуть користуватися Power BI, Dynamics CRM та іншими сучасними продуктами, які популярні на ринку ІТ. Ба навіть більше – вже від завтра вони не зможуть отримати доступ до даних, які зберігалися у хмарних сервісах гігантів.
Рішення технологічних гігантів щодо російського ринку спровоковане 12 пакетом санкцій Європейського Союзу.