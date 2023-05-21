Російські компанії, які маскуються під іноземні: що це означає для боротьби України за свободу

Російський бізнес намагається зробити усе, аби залишитися на ринках інших країн. Звичайно ж повномасштабна війна проти України, ракетний терор та геноцид – це не причина втрачати гроші.

Тому 24 Канал вирішив дослідив, які російські компанії намагаються маскуватися під іноземні. На жаль, істотна частка з них хоче втриматися, зокрема, й на українському ринку. Для цього вони використовують найрізноманітніші методи.

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Як маскуються російські бізнеси

Російські компанії готові робити усе можливе, аби не втрачати ринки збуту. Загалом можна виділити такі варіанти маскування або приховування реальної країни походження:

Перереєстрація бренду у нейтральній країні;

Створення українських компаній-посередників;

Придбання брендів, які вже існують;

Реєстрація офшорних компаній і реєстрація на них активів.

Варто усвідомлювати, що купівля товарів від таких компаній сприяє збагаченню державного бюджету агресора. Ще один вид шкоди для, зокрема, українського ринку – втрати для національних брендів, які мають шукати додаткові виходи до клієнтів у власній країні.

Ба більше! Російська армія вкотре довела, що будь-які заяви про їхню велич, силу та непереможність не відповідають дійсності. Відтак можна сміливо припустити, що стандарти та умови виробництва російської продукції можуть просто не відповідати європейським нормам. Про цей нюанс розповів аналітик Михайло Кольцов з YouControl.

Важливою складовою сучасного бізнесу також є його представлення у соціальних мережах. Саме тому варто звертати уваги на цей сектор: які заяви вони публікують, як реагують на виклики та як комунікують з клієнтами чи коментарі під їхніми дописами. Зазвичай російські компанії, які маскуються під іноземні бренди, не забувають відповідно "локалізувати" й свої офіційні сайти.

"Іноземні" компанії з російськими бенефіціарами

Vivienne Sabo

Це бренд декоративної косметики, на який роками був неймовірним попитом в Україні. Засновницею марки вважають називають російську бізнесвумен Наталію Ракоч. На офіційній сторінці у фейсбук вона вказала, що є засновницею Vivienne Sabo та живе у Москві.

Згідно з даними Forbes, ця компанія нібито входить до французької Vivienne Cosmetiques S.A.S. Таку інформацію надав видання генеральний директор мережі магазинів EVA Олексій Шищук, посилаючись на лист від офіційного постачальника.

Крім того, мережа отримала лист від Vivienne Cosmetiques S.A.S, де вказано, що вони не викреслюють зі своєї історії засновницю Наталію Ракоч. Також вони повідомили, що вона жодним чином не причетна до розвитку та виробництва Vivienne Sabo. Водночас опис компанії на офіційному сайті MakeUp трохи різниться від попередньої версії:

Швейцарська марка косметики Vivienne Sabo була офіційно заснована у 2006 році, але її багатовікова та романтична історія сягає корінням у довоєнний Париж. Уже тут помітні неточності у створенні легенди та намаганні приховати російське походження.

Офіційний міжнародний сайт косметичного бренду неможливо відкрити з України. В інших країнах таких проблем не виникає. Проте офіційну сторінку компанії у фейсбук знайти дуже легко. Зокрема, там є інформація про наявність аналогічних акаунтів у російських соціальних мережах, які заблоковані в Україні – ВКонтакте та Однокласники.

Splat

Бренд зубної пасти можна описати схожою історією. Створив компанію російський бізнесмен Євген Дьомін. За його словами, бренд ніколи не приховує своє походження. Проте тут і починають з'являтися "цікаві деталі":

Офіційний постачальник товарів цього бренду "СЛ Дистрибьюшн" заявляє, що Splat з 2007 року належить швейцарській компанії IWI AG;

IWI AG; Однак Business Monitor інформує, що цю компанію створили аж у 2011 році;

інформує, що цю компанію створили аж у 2011 році; Далі – більше! Там не вказано жодного департаменту, який займається виробництвом косметично-гігієнічних засобів. Загалом філії IWI AG спеціалізуються на наданні фінансових, транспортних послуги, а також виробництві електроенергії й гуртовій торгівлі деталей для автівок.

Чому важлива ця сторона боротьби за свободу

Це лише два приклади компаній, які мають реально помітний російський слід та залишаються на українському ринку. Їх можна знайти на полицях звичайних магазинів, а також в інтернеті. Саме тому вкрай важливо ретельно перевіряти товари. Зокрема, це ще одне нагадування, що наша боротьба має багато різних рівнів, на які необхідно звертати увагу.

Актуально! Ще один серйозний фактор – Україна має якомога менше залежати від Росії. Особливо, коли йдеться про фінансові зв'язки. Повномасштабна агресія Росії проти нашої Батьківщини стала ще одним доказом цього твердження. Адже з російськими грішми, активами приходять вплив та наративи Москви.

Критично важливо наголосити, що у березні 2022 року український Уряд ухвалив рішення про заборону надання послуг та розрахунки з компаніями, які належать контрагентам із Росії та Білорусі або мають певні зв'язки з ними.

На жаль, є чимало й міжнародних компаній, які продовжують працювати в Росії. Це перелік нараховує понад 1200 найменувань. До того ж більшість з них паралельно розвивають свої бізнеси в Україні. Тож, лупаймо цю скалу та робимо усе задля очищення нашого ринку від товарів агресора.